Eerste legale wiet verkocht: 'Als kwaliteit goed is komen de mensen wel'

De nieuwe smaken bij De Baron (foto: Willem-Jan Joachems) Drie verpakkingen van drie leveranciers (foto: Willem-Jan Joachems) burgemeesters en minister bekijken de wietzakjes (foto: Willem-Jan Joachems) Volgende 1/4 Eerste legale wiet verkocht in Breda: 'Historische dag'

Eindelijk was het zover. De eerste legaal geteelde wiet is vrijdagochtend verkocht in coffeeshop De Baron in Breda. Minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid mocht de eerste doos met wiet openen. Hij sprak van een historische dag.

In alle vroegte, in het donker nog, verscheen een waardetransportauto in de Boschstraat in Breda. Buiten beeld van de camera's werden dozen met wiet coffeeshop De Baron binnen gebracht. Om iets na half negen openden minister Kuipers en de burgemeesters van Breda en Tilburg een doos. Het was een lading wiet van producent 'Aardachtig'. De Baron heeft drie legale leveranciers. Kuipers spreekt van een historische dag: "Een dag waar we al ontzettend lang over praten. Alleen al in het perspectief van volksgezondheid is dit ontzettend belangrijk. Wij zijn benieuwd wat dit doet met allerlei volksgezondheidsaspecten, zoals het gebruik en de zuiverheid van een product en het voorkomen van verontreiniging." Overigens is ook legale wiet roken natuurlijk niet goed voor je gezondheid. Er zit een bijsluiter bij de legale wiet, waarin gewaarschuwd wordt voor de gezondheidsrisico's.

"Als de kwaliteit maar goed is, dan gaan de mensen daar echt wel voor kiezen."

Rick Brands, eigenaar van coffeeshop De Baron, verwacht dat het druk wordt in zijn zaak. "Er is uiteraard belangstelling voor, heel veel. Zeker in het weekend zal het wel druk worden. De cannabisliefhebber is toe aan schone cannabis, die vrij is van pesticiden en verzwaringsmiddelen." "Het is een bijzondere en historische dag. We leven hier al lang naar toe, al sinds 2012", vertelt burgemeester Paul Depla van Breda. In Breda doen alle acht coffeeshops meteen mee met de wietproef. Ze krijgen een half jaar waarin naast de legale wiet ook de oude wiet mag worden verkocht. Depla: "Maar ik ga er vanuit dat mensen kiezen voor de wiet, waarvan ze weten hoe die is geteeld. Als de kwaliteit maar goed is, dan gaan de mensen daar echt wel voor kiezen."

"We hebben veel te lang de onderwereld de coffeeshop in laten gaan."

Burgemeester Theo Weterings van Tilburg hoopt dat het hele land snel overgaat op legale wiet. "We hebben veel te lang de onderwereld de coffeeshop in laten gaan. Al het illegaal verdiende kapitaal heeft ertoe geleid dat allerlei andere criminaliteit zich heeft kunnen ontwikkelen. Bijvoorbeeld de harddrugs. Daarom moet het rijk vaart maken met het legaliseren van softdrugs." In Tilburg doen vanaf vandaag zes van de elf coffeeshops mee. Sommigen zijn nog bezig met de omschakeling. Weterings: "Een aantal anderen proberen het voor of na 1 januari te doen. Er is best wel veel extra werk, zoals de administratie."



Voor de gebruikers is er wel wat te kiezen. Leverancier Fyta uit Waalwijk is een van de telers die een vergunning heeft gekregen om legaal wiet te mogen kweken. Het bedrijf heeft 42 smaken wiet. Voorzien van een etiket waarop alle info staat over bijvoorbeeld het gehalte werkzame stof, de oogstdatum en de verpakkingsdatum. De andere producenten die vanaf vandaag leveren zijn Aardachtig en CanAdelaar.

"De prijzen van de legale wiet zijn prima in vergelijking met de illegale wiet."

Over de prijs hoeft de consument zich geen zorgen te maken, zegt Depla: "De prijzen van de legale wiet zijn prima in vergelijking met de illegale wiet." Coffeeshopeigenaar Brands is in ieder geval blij dat hij afscheid kan nemen van de inkoop via de achterdeur. Zijn vorige leveranciers waren volgens hem ook heel redelijke mensen. "Ik doe heel correct zaken met hen. Als het niet goed is, dan krijg ik gewoon mijn geld terug." Minister Kuipers wees er nog op dat iedereen dit 'legalisering' van wiet noemt maar dat het eigenlijk 'regulering' is. Wiet kweken en dat verkopen blijft strafbaar, maar vanaf vandaag zijn er telers met vergunning die aan gedoogde coffeeshops mogen leveren. De regels voor de verkoop in de coffeeshop veranderen niet. Zo mag er niet onder de 18 worden verkocht en is er geen verkoop van alcohol. In Breda is ook bepaald dat ze niet aan buitenlanders mogen verkopen, zoals Belgische wietrokers. Dat mag in Tilburg weer wel. Breda en Tilburg zijn koploper met de proef. Er volgen komend jaar nog andere gemeenten en er komen leveranciers bij. Daarmee is de proef die vier jaar gaat duren past echt een feit.