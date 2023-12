Geen alcohol onder 18 lastige opgave: 'Wat er op de jeugd afkomt, is bizar'

Tien jaar geleden ging de leeftijdsgrens voor het kopen van alcohol van zestien naar achttien jaar. Toch weten veel minderjarige jongeren, vaak via allerlei omwegen, de fles drank wel te vinden. Deskundigen kijken daar niet van op: "Als je het totale probleem ziet, moet je je niet verbazen. Drinken is heel normaal in onze samenleving, de reclames zijn toegenomen en supermarkten zijn agressiever geworden qua marketing."

Als Van der Lely hoort dat zo'n tachtig procent van de minderjarige jongeren ooit alcohol zegt te drinken, is hij niet direct verbaasd. "Er zijn in Nederland hotspots, zoals Oost-Brabant, waar deze trend nog waarneembaar is. Maar het is wel verbeterd in de loop der tijd."

Nico van der Lely is kinderarts en oprichter van de Alcoholpoli. In 2008 opende ook zo'n poli in Eindhoven. Minderjarige jongeren die met teveel drank op in het ziekenhuis belanden, komen daar terecht. Ze krijgen voorlichting en moeten aan de slag met hun alcoholgebruik.

De gemiddelde leeftijd waarop jongeren met teveel drank op in het ziekenhuis belanden, is gestegen (zo blijkt uit cijfers). "Vroeger had je een gemiddelde leeftijd van dertien jaar, nu is dat zestien jaar. Toen we net begonnen met de poli, hadden we zelfs een jongetje van tien jaar met een alcoholvergiftiging. Dat zien we nu niet meer."

Hij wijst erop dat landelijk gezien ook een minderheid van de ouders het oké vindt als er wordt gedronken onder achttien jaar. "Vroeger was dat een meerderheid. In sommige gebieden zie je nog wel dat die cultuur blijft bestaan. Maar ik had ook niet verwacht dat het in tien jaar zou veranderen. Daar hebben we langer voor nodig."

Zo'n cultuurverandering kan volgens hem wel zo'n dertig jaar duren. "In Italië is het de cultuur om enkel een wijntje te drinken, aangelengd met water, op het moment dat oma jarig is. Dat is heel anders dan bijvoorbeeld onder studenten in Eindhoven. Daar wordt op maandag, woensdag en vrijdag gedronken en dan moet het weekend nog beginnen."