Zet alle kerstversiering buiten goed vast want het gaat waaien

"Zorg dat alle kerstversiering buiten goed vastzit want het gaat stevig waaien", zegt weerman Johnny Willemsen van Weerplaza. "De komende dagen moet je echt genieten van het zachte en droge winterweer. Vanaf dinsdag gaat het regenen en zeker donderdag en vrijdag voor kerst gaat het stevig waaien. En nee, het wordt geen witte kerst."

De komende dagen hebben we in Brabant rustig winterweer. De temperatuur zal overdag schommelen tussen de vijf en acht graden. In de nacht gaat het nét niet vriezen. Het koudste is het in het zuidoosten van Brabant. Als het vanaf dinsdag gaat regenen, is daar de kans het grootste dat er natte sneeuw valt, maar dat zal in nacht zijn en het witte donsdeken blijft niet liggen.

Code geel

Donderdag en vrijdag gaat het flink waaien en wordt er misschien code geel gegeven. Dat betekent dat het aan zee windkracht 9 is en in Brabant windkracht 6. Vooral weggebruikers moeten dan extra opletten. "Vooral de windstoten kunnen verraderlijk zijn", waarschuwt meteoroloog Willemsen.

Een witte kerst in Brabant is onwaarschijnlijk. "De vooruitzichten geven echt te warme temperaturen aan." De laatste witte kerst was in 2010. Op eerste kerstdag lag er toen in een groot deel van het land 5 tot 20 centimeter sneeuw.

DIT VIND JE OOK INTERESSANT:

Zo zag onze laatste witte kerst eruit