Gehavende veldrijdster Fem Van Empel wint ook in Herentals

Veldrijdster Fem van Empel uit Sint-Michielsgestel heeft ook de cross van Herentals gewonnen, de derde uit de strijd om de X2O-Trofee. De wereldkampioene verscheen gehavend aan de start, maar was toch te sterk voor haar concurrenten.

Van Empel loste Lucinda Brand twee keer op de Skiberg, maar versloeg haar concurrente uiteindelijk met een sprint naar de finish. Van Empel schreef dit seizoen ook de eerste twee wedstrijden om de X2O-Trofee op haar naam.

Machtsvertoon

De 21-jarige Van Empel won dit seizoen de eerste twee wedstrijden van de wereldbeker. Vervolgens veroverde ze in het Franse Pontchâteau met groot machtsvertoon de Europese titel. De Brabantse renster van Jumbo-Visma was daarna toe aan rust. Van Empel ontbrak vorige week in het Italiaanse Val di Sole omdat ze liever op trainingskamp in Spanje ging.

Dat bleek geen goede beslissing. Van Empel kwam afgelopen maandag ten val in Spanje. "Ik heb nog steeds last van mijn knie", zei ze voor de start. "Ik heb ook een brandwond die zo ongeveer van mijn elleboog naar pols loopt. En ik ben ook nog eens verkouden."