Mathieu van der Poel maakt van eerste veldrit een grote zegetocht

Mathieu van der Poel heeft zijn eerste veldrit van deze winter meteen gevierd met een indrukwekkende overwinning. De wereldkampioen reed in de cross in Herentals vanaf de start gelijk weg van de rest. Hij reed in z'n eentje naar de zege. Hij had aan de finish een voorsprong van 27 seconden op de Brit Thomas Pidcock.

De 28-jarige Van der Poel was de afgelopen weken op trainingsstage in Spanje en daar lag de focus op de weg. De alleskunner zei voor de start tegen Sporza dat hij de afgelopen weken drie keer op zijn crossfiets was gesprongen. Meer oefening had hij kennelijk niet nodig voor zijn eerste wedstrijd, want van gebrek aan ritme was niets te merken bij Van der Poel. Hij reed de eerste ronde zo hard dat niemand hem kon bijhouden.

Halverwege maakte de Brabander, die dit jaar ook de wereldtitel op de weg veroverde, een schuivertje. Hij raapte zijn fiets snel op en reed onverstoorbaar verder. Zijn voorsprong liep nauwelijks terug. Van der Poel liet afgelopen tijd al wel wat los over zijn ambities. Hij wil op z'n best zijn aan het begin van februari, als hij op het WK in Tabor (Tsjechië) voor zijn zesde regenboogtrui gaat. Het verbeteren van het record van zeven wereldtitels, in handen van de Belg Eric De laeminck, ziet hij als een grote uitdaging voor de toekomst.

"Voor de toeschouwers was het misschien saai, maar voor mij niet. Ik heb genoten. Leuk om weer terug in het veld te zijn", zei Van der Poel na afloop tegen Sporza. "Ik voelde me vrij sterk en ik had gelijk mijn ritme te pakken. Ik wist dat de klim op de Skiberg het lastigste deel was en het lukte om daar meteen een mooi gat te slaan. Daarna kon ik lekker mijn eigen tempo kiezen." Lars van der Haar eindigde als derde. Hij was zwaar onder de indruk van Van der Poel. "Ik had gehoopt dat zijn niveau iets lager was. Niemand slaagde er in om met hem mee te rijden. Hij liet direct even zien wie er de baas is", zei de Nederlands kampioen.