Mathieu van der Poel voor de derde keer wielrenner van het jaar

Wielrenner Mathieu van der Poel is voor de derde keer uitgeroepen tot wielrenner van het jaar in Nederland. De 28-jarige Van der Poel werd in 2023 wereldkampioen in het veld en op de weg.

Van der Poel veroverde de Gerrit Schulte Trofee voor beste wielrenner eerder in 2019 en 2020. Hij won in januari voor de vijfde keer de wereldtitel in het veldrijden. Daarna schreef hij op de weg de klassiekers Milaan-Sanremo en Parijs-Roubaix op zijn naam.

In augustus veroverde hij in Glasgow als eerste Nederlander sinds Joop Zoetemelk in 1985 de wereldtitel. Van der Poel volgt Dylan van Baarle op.

69 zeges voor Team Jumbo-Visma

De nieuwe prijs voor wielerploeg van het jaar ging naar Team Jumbo-Visma. De ploeg wist in 2023 het eindklassement in zowel de Giro d'Italia, Tour de France als de Vuelta te winnen. Het team boekte in 2023 69 zeges.

De verkiezingen en het wielergala zijn georganiseerd door Club 48, de vereniging van oud-profwielrenners.

Ook Demi Vollering werd tijdens het wielergala in de Jaarbeurs in Utrecht gekozen tot wielrenster van het jaar. Ze won in 2023 onder meer de Tour de France Femmes.

