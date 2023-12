Dit zijn de vooroordelen over armoede: 'Hedde gij de hoer gespeuld?'

Leven in armoede is niet makkelijk. Elke dag in de stress of er wel genoeg geld is voor eten. Kan de energierekening wel betaald worden? Mensen in armoede krijgen ook te maken met vooroordelen. Van argwanende blikken op een nieuwe trui tot een ongezouten mening over de auto. We spraken in totaal acht Helmonders die het niet breed hebben. In volledige anonimiteit vertellen zij eensgezind over de vooroordelen waarmee ze te maken krijgen. En dit is dan hun antwoord.

1. Jij ziet er netjes uit

Make-up, mooie nagels of een nieuwe trui. Mensen die in armoede leven, doen er alles aan om er toch netjes uit te zien. “Ik voel me zelfverzekerder, als ik er goed uitzie.” Vriendinnen die een tatoeage-opleiding doen en daar model voor zitten. Een zus die make-upartiest is en spullen weggeeft. Of een kleindochter die een kappersopleiding doet. “Daarnaast zijn we erg creatief met ruilen van spullen, krijgen we iets van vrienden of blijft er kleding over van de tijd dat we nog wel in de poen zaten.”

2. Wat een luizenleven

“Aan het begin van de maand begint de stress al. Hoe ga ik het allemaal doen? Je hebt het gevoel dat je zonder baan niet meedraait in de maatschappij. Veel mensen in de bijstand hebben iets.” Dat zijn bijvoorbeeld psychische problemen of ziekte, zoals reuma of de gevolgen van een herseninfarct. De mensen die we spreken, hebben allemaal medische problemen. De helft is alleenstaande moeder van meerdere kinderen. "Een fulltime baan."

“We hebben begrip voor de frustratie van werkende mensen over de toeslagen in de bijstand. Werkende mensen worden afgestraft. Ik ken iemand die drie euro teveel verdient, die krijgt niets.” Maar er zijn ook Helmonders tegen wie je beter kunt zwijgen. “Als mensen zeggen: 'wij werken zodat jij een uitkering krijgt', dan gaat het erop. Ik zit in de WIA door een ongeluk, waarbij ik mijn nek brak."

3. Doe de hond weg

“Als mijn hondje overlijdt, kan ik geen nieuwe betalen. Nu kan ik slim zijn met voer. Ze eet gewoon met de pot mee.” Mensen in armoede raken soms gekwetst door reacties op sociale media. “Er wordt dan gezegd dat mensen in de bijstand geen recht hebben op een huisdier. Je moet wel een erg naar persoon zijn om zoiets te zeggen.” Soms hebben mensen al dieren voordat ze in de financiële problemen komen. “Ik heb een hond die veel aandoeningen heeft. De kosten deel ik met mijn ex, toch is mijn spaargeld enorm geslonken. Maar als ik hem wegdoe, ben ik mijn enige maatje kwijt.”

4. Doof die sigaret

“Roken is echt mijn momentje. Maar ik doe het alleen als ik geld heb. Als ik me klote voel en ik rook, dan heb ik rust.” Zo goedkoop mogelijk roken, is de kunst voor de Helmonders die we spreken. “Ik wil graag dat de kinderen gaan studeren. Maar ik kan niet stoppen. Ik maak de sigaretten zelf, dat is veel goedkoper." Eigenlijk wil iedereen stoppen, maar door de stress en de verslaving is dat een moeilijke opgave. Roken komt bij sommigen zelfs voor eten. “Je zit gewoon je boterhammen op te roken.”

5. Hoe kan jij auto rijden?

“Ik wilde graag naar familie in een dorp vlakbij met de trein. Ik was 4 keer 13 euro kwijt. 52 euro! Mijn autootje kost niet zoveel, 35 euro per maand en wat benzine.” De auto kan een erfenis of gift zijn. “De belastingdienst maakte een fout en ik kreeg geld terug. Ik heb een iets grotere auto gekocht, zodat de kinderen niet op het dak hoeven. Ik kreeg te horen: Hedde gij de hoer gespeuld? Echt, het werd gewoon gezegd.”

6. Maar je hebt een hbo-opleiding

“Ik ging van een goede wijk naar vrijwel dakloos. Ik had een hbo-functie. Maar het ging mis na een scheiding. Mensen zeggen, hoezo sta jij hier in de rij voor eten?” Mentale problemen of verslaving maken geen onderscheid. Een andere Helmonder: “Ik heb twintig jaar gewerkt. Maar een alcoholverslaving door een depressie maakte daar een einde aan. Ik dronk eerst alleen op zondag, daarna elke dag. Ik kon niet meer functioneren.”

Deze vooroordelen doen dus pijn. Toch proberen deze acht Helmonders het van zich af laten glijden. “Ik kan ook niks met dat soort opmerkingen. Als je me veroordeelt, ben je geen vriend. Uiteindelijk blijven de aardige mensen wel hangen.”

