Beelden van inbrekers in huis van 1,5 jaar geleden vermoorde pluimveehouder

Pluimveehouder Jan van Mullekom werd in juli vorig jaar ernstig toegetakeld in zijn eigen huis en stierf aan de verwondingen. In november werd er ingebroken in het vanwege onderzoek verzegelde huis. De politie laat in Bureau Brabant beelden zien waarop de drie inbrekers te zien zijn en te horen.

Zwaar toegetakeld werd de 47-jarige Van Mullekom op 11 juli 2022 gevonden in zijn huis aan de Lage Brugweg in Helenaveen. Hij werd nog met spoed naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar aan zijn verwondingen. Al snel werd uitgegaan van een gewelddadige overval, maar de precieze reden daarvoor is nog altijd een raadsel. De 47-jarige Van Mullekom had een gezin en twee kinderen.

Er kan een verband zijn tussen de twee zaken

De politie heeft nu de beelden vrijgegeven van de drie inbrekers die op 2 november rond half tien ’s avonds inbraken in de woning van Van Mullekom. Deze was verzegeld vanwege politieonderzoek. Dit was duidelijk zichtbaar. Volgens de politie kan er een verband zijn tussen de moord van vorig jaar en de inbraak van november. Het is ‘op z’n minst opvallend’ dat er is ingebroken, terwijl het onderzoek nog gaande was in het huis, aldus de politie.

De inbrekers komen naar binnen door een ruit in te slaan en zoeken een kwartier lang iets in de woning. Ook bij de garage wordt een ruit ingetikt waar een van de inbrekers door naar binnen klimt. Ze zijn een half uur bezig en richten de nodige schade aan. Van de inbrekers zijn ook flarden van gesprekken te horen, al zijn ze moeilijk te verstaan.

