Bossche advocaat Van der Biezen legt verdediging Taghi per direct neer

Arthur van der Biezen uit Den Bosch en zijn collega's Michael Ruperti en Sjoerd van Berge Henegouwen stoppen als advocaat van Ridouan Taghi. Het drietal heeft per direct de verdediging neergelegd.

De hoofdverdachte in het omvangrijke liquidatieproces Marengo zit dus wederom zonder juridische bijstand.

De advocaten vinden dat zij niet de ruimte en tijd krijgen om een goede verdediging te voeren, laten ze dinsdag weten. "Doorgaan heeft geen enkel nut", zo stellen ze. "Wij kunnen niet naar eer en geweten onze cliënt bijstaan, omdat wij geen adequate verdediging kunnen voeren."

Het is niet duidelijk hoe de zaak tegen Taghi (45) nu verdergaat. Donderdag staat opnieuw een zitting gepland in de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp.

Schenden van geheimen

Michael Ruperti, Arthur van der Biezen en Sjoerd van Berge Henegouwen maakten afgelopen juni bekend dat zij de verdediging gingen overnemen van Inez Weski.

Zij moest noodgedwongen de verdediging neerleggen na haar arrestatie in april. Ze wordt verdacht van deelname aan een criminele organisatie die zich bezighoudt met internationale drugshandel en witwassen en het schenden van geheimen.

Weski zou informatie van Taghi vanuit de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught met zijn contacten in de buitenwereld hebben gedeeld. Na een voorarrest van ongeveer anderhalve maand, is ze nu weer op vrije voeten.

Arthur van der Biezen stond eerder Wim S. bij in de moordzaak Heidy Goedhart. Ook was hij advocaat in de zaak rond nepverpleger Leroy S. uit Rosmalen.