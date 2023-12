Een knuffel en tranen na veroordeling Thomas de G. die gezin doodreed

Nabestaanden vielen elkaar dinsdag geëmotioneerd in de armen na de veroordeling van Thomas van de G. De man die een compleet gezin uit Raamsdonksveer doodreed, moet tien jaar de cel in en hij krijgt tbs met dwangverpleging. "Verbazing en opluchting", zo vat slachtofferadvocaat Ine Dilven de emoties samen.

"De familie is erg opgelucht. Vooral omdat de rechtbank het doodslag noemt. Die erkenning is belangrijk en past bij dit zware vergrijp. Dat pas ook bij hun gevoel", zegt Dilven

De rechter gaf dinsdag een zwaardere straf dan was geëist. Justitie vroeg twee weken geleden bij de inhoudelijke behandeling om zeven jaar cel en tbs. "We waren verbaasd dat de straf hoger uitviel. Dit is een heel duidelijk signaal over hoe de rechtbank naar zulk rijgedrag kijkt."

Zwarte periode

De zwaardere straf is een steun voor de familie, zegt de slachtofferadvocaat: "Dit is voor hen een heel nare zwarte periode geweest. Ze hopen dat ze nu richting een afsluiting kunnen. Ze krijgen hun familie nooit terug. Dit voelt als een stukje erkenning voor het leed wat hen is aangedaan. Dan zie je inderdaad opluchting en tranen van emotie dat dit hoofdstuk is afgesloten."

De rechtszaak was een zware periode voor de nabestaanden, weet hun advocaat. Ze deden eerder geëmotioneerd hun verhaal in de rechtbank. "Geen straf is te hoog. Je hebt ons alles afgenomen", zo zei de tante van het omgekomen gezin eerder in de rechtszaal.

200 kilometer per uur

De rechtbank vond de eis te laag. Ondanks dat De G. borderline heeft en narcistisch is, was hij volledig toerekeningsvatbaar. Ook reed hij extreem gevaarlijk en had hij flink gedronken. Hij botste met meer dan 200 kilometer per uur op de auto van het gezin. "Dat hij daarmee hun leven op het spel zette, nam hij op de koop toe", zei de rechter. Om dit alles vindt de rechtbank een hogere straf gepast.

Thomas de G. uit Zevenbergschen Hoek reed afgelopen 10 maart een heel gezin dood. Een meisje van 10, haar broertje van 13 en beide ouders (beiden 46) kwamen daarbij om het leven. Het gebeurde op de A59 bij Sprang-Capelle.

Aangeslagen

"Thomas is behoorlijk aangeslagen. Dit kost natuurlijk moeite om te verwerken", zo zei Pieter van de Kerkhof, de advocaat van de veroordeelde. "Het is een teleurstellende uitspraak." Of Thomas de G. in beroep gaat tegen de uitspraak, kon zijn advocaat dinsdagmiddag nog niet zeggen.

Eerder las de tante van het omgekomen gezin een emotionele verklaring voor in de rechtbank.