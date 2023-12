Eerste asielzoekers woensdag naar hotel in Uden na gedoe met vergunning

De opvang voor driehonderd asielzoekers in het Van der Valk-hotel in Uden gaat woensdag open. Dan zullen in de loop van de middag de eerste 98 bewoners intrekken, zij worden door het COA gebracht met bussen. Dat kan al zo snel omdat het gemeentebestuur van Maashorst, waaronder Uden valt, dinsdag de vergunning heeft afgegeven.

Jos Verkuijlen & Frits van Otterdijk Geschreven door

Aan de komst van de statushouders en asielzoekers, 300 mensen in totaal, ging een aantal rechtszaken met hoge spoed vooraf. Omwonenden hadden bezwaar gemaakt tegen de inspraakprocedure van de gemeente die in hun ogen onzorgvuldig was. Ze kregen daarin het gerechtshof in Den Bosch aan hun zijde. Die besliste maandag dat de inspraakprocedure inderdaad onzorgvuldig was, zoals eerder al door een rechter was bepaald. Maar het hof vond wel dat de asielopvang mogelijk moest zijn zodra de de vergunning was geregeld. De gemeente Maashorst liet zich dat geen twee keer zeggen en kreeg de vergunning deze dinsdag rond, waarna woensdag de opvang in het hotel een feit is. Omwonenden die bezwaar maakten, blijven boos op de gemeente. "We zijn blij met de uitspraak van het hof", zegt een buurtbewoner. Hij spreekt namens de hele groep van ruim dertig omwonenden. “We hebben weer gelijk gekregen van de rechter.” Maar de boosheid over de hele gang van zaken blijft. "Dit gedoe was allemaal niet nodig geweest als de gemeente het goed geregeld had."

"Ze zouden zich rot moeten schamen."