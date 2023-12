Pirmin is de beste hockeykeeper van de wereld: 'Ik heb erover gedroomd'

Pirmin Blaak, de 35-jarige hockeykeeper van Oranje-Rood en het Nederlandse elftal, is uitgeroepen tot de beste keeper van de wereld. “Ik had er meerdere keren van gedroomd. Niet alle dromen komen uit, maar deze wel”, zegt de dolgelukkige keeper van de Eindhovense hockeyclub.

Arnold Tankus Geschreven door

“Ja, het was absoluut wel een verrassing”, zegt Pirmin die door zijn ouders is vernoemd naar een Zwitser die wordt beschouwd als een van de grootste alpineskiërs ooit: Pirmin Zurbriggen. “Er waren vijf genomineerden en ik maakte dus 20 procent kans. Maar het is altijd onverwacht als je dan toch de prijs krijgt.” Hij krijgt de prijs van de FIH, de wereldwijde hockeybond. De keeper speelde van 2000 tot 2016 voor HC Rotterdam en nu al bijna acht jaar bij Oranje-Rood. “Ooit gekroond worden tot beste keeper van de wereld is wel echt een jongensdroom die uitkomt.”

"Een gouden medaille in Parijs maakt het af."

Hij werd al een keer uitgeroepen tot de beste keeper van het WK en de beste keeper van een EK. En na de titel ‘beste keeper van de wereld’ is het nog steeds niet klaar voor Pirmin. “Als we volgens jaar ook een gouden medaille kunnen pakken tijdens de Olympische Spelen in Parijs, dan is het helemaal af. We hoeven ons niet te kwalificeren, dus alle seinen staan op groen”, zegt hij.

"De Nederlandse hoofdklasse is wat de Premier League bij voetbal is."