Kimberley doet blaastest op portofoon agent en miljoen kijkers lachen mee

Kimberley van de Put uit Tilburg is sinds afgelopen weekend een beetje beroemd geworden dankzij een filmpje waarin ze viral is gegaan en al meer dan een miljoen keer is bekeken. “Ik zat op een politiemotor en had de agenten gevraagd of ik een blaastest mocht doen, want dat had ik nog nooit gedaan. Het was alleen geen apparaat voor een blaastest, ik zat op een portofoon te blazen”, zegt Kimberley lachend.

Arnold Tankus Geschreven door