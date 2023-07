Deze 5 Brabantse artiesten zijn onverwacht een hit op social media

Pianoleraar Jeroen Granneman uit Berkel-Enschot zette zijn muziek op Spotify en dat bleek een meesterzet: inmiddels staat de teller op twaalf miljoen streams. Nog vijf Brabantse succesverhalen.

Noud Harskamp uit Helmond heeft iets aparts bedacht. Hij speelt filmmuziek op de piano. Zijn filmpjes worden op YouTube miljoenen keren bekeken en zijn kanaal heeft hij 100.000 abonnees. De best bekeken video is de muziek van horrorfilm Halloween. Die heeft al meer dan 10 miljoen views.

Het lied 'Ik spring voor NAC' van voetbalsupporter Evert van Huygevoort werd in korte tijd razend populair op YouTube. Zijn videoclip uit 2017 werd binnen een paar dagen al de 1 miljoen keer bekeken. Dat heeft een lokaal voetballied in onze provincie daarna niet mee nagedaan.

Wereldberoemd door Foo Fighters

Feest-folkband Acting the Maggot uit Boxtel ging al lekker met hun cover van The Pretender van Foo Fighters, maar nadat de Amerikaanse band hun versie oppikte en deelde op Instagram Stories, ging het helemaal los. “Dit is echt onbeschrijfelijk”, vertelde zanger en gitarist Maarten de Gans in 2019. “Zo’n enorme wereldband. Misschien wel de grootste rockband ter wereld op dit moment en dat zij het dan delen. Echt fantastisch.”

