Vereniging tegen Kwakzalverij woedend op Brabantse gebedsgenezer

De Vereniging tegen de Kwakzalverij reageert woedend op het verhaal van Sebastiaan, wiens vrouw Natalie ervan overtuigd was dat ze met de hulp van God kon genezen. Toen bleek dat Natalie uitgezaaide borstkanker had, stortte ze zich volledig op het geloof. Ze bezocht een genezingsdienst en onder druk van de mensen waarmee ze deze dienst bezocht, besloot ze te stoppen met haar pijnmedicatie. Volgens Michiel Hengeveld, bestuurslid van de Vereniging tegen de Kwakzalverij, is dit schandalig: "Dit is vreselijk, zoiets maakt me echt hels."

Het verhaal van Sebastiaan is uitgebreid te horen in een nieuwe aflevering van de podcast Op Hoop van Zegen. Daarin vertelt hij onder meer hoe Natalie zichzelf verloor in filmpjes van de religieuze organisatie Frontrunners Ministries van Tom de Wal uit Werkendam. In die filmpjes komen teksten voorbij als: 'God is de beste dokter die er is' en de boodschap 'als je niet bent genezen, heb je niet hard genoeg geloofd.'

"Als je ongeneselijk ziek bent, ben je heel wanhopig."

Die boodschap kreeg Sebastiaan ook te horen nadat zijn vrouw Natalie in juni 2021 overleed aan de gevolgen van borstkanker. Volgens Michiel Hengeveld, psychiater en bestuurslid van de Vereniging tegen de Kwakzalverij, is dit misdadig. "Het is vreselijk. Een vrouw die onder druk van anderen besluit om te stoppen met het nemen van pijnmedicatie. Natuurlijk heeft ze daar zelf ook voor gekozen, maar als je ongeneselijk ziek bent, ben je heel wanhopig." Het doet hem denken aan 'genezend' medium Jomanda. In de jaren negentig organiseerde zij genezingsbijeenkomsten in Tiel en trok ze daarmee volle zalen. In 2001 kwam Jomanda in opspraak vanwege de dood van actrice Sylvia Millecam. Sylvia had borstkanker en zocht heil bij alternatieve artsen en Jomanda. Ze zette uiteindelijk haar reguliere gezondheidszorg stop en overleed.

Jomanda trok als gebedsgenezeres volle zalen (foto: ANP).

In dit geval was Natalie al ongeneselijk ziek en konden de artsen niets meer voor haar doen. Er werd haar geen chemotherapie of andere behandeling afgeraden. Maar nadat Natalie een genezingsdienst had bezocht en de volgende dag toch weer pijn voelde en besloot pijnmedicatie te nemen, kreeg ze via WhatsApp wel te horen dat ze niet terug moest grijpen op pijnmedicatie, omdat dit geen middel van God is. Ze zou door het geloof genezen worden.

"Die helse pijn was niet nodig geweest."

Hengeveld: "Wanneer iemand steun haalt uit het geloof in die laatste, moeilijke periode, is dat natuurlijk heel fijn. Maar wanneer er expliciet wordt gezegd: stop met pijnmedicatie, dan is dat heel kwalijk. In dit geval gaat het om palliatieve zorg, die de laatste periode wat dragelijker kan maken. Nu heeft deze vrouw helse pijn gehad en dat was niet nodig geweest." Volgens Hengeveld zou de wetgeving rondom wie wel en geen medische adviezen mag geven, strenger moeten worden. "De politiek heeft een hele coulante houding ten opzichte van kwakzalverij. Het is net als met het alcohol- en rookbeleid, ze gaan ervanuit dat mensen zelf weten wat goed voor hen is. Maar in deze situatie gaat het om wanhopige mensen die makkelijke slachtoffers zijn en iedere religieuze idioot kan roepen wat hij wil." Benieuwd naar het hele verhaal van Sebastiaan en Natalie? Luister dan naar de Omroep Brabant podcast Op Hoop van Zegen.