Jerry blij met veroordeling Bouterse: ‘Het verdriet ben ik nooit vergeten’

Dat Desi Bouterse ruim veertig jaar na de Decembermoorden is veroordeeld, is goed nieuws voor Jerry Bergraaf uit Tilburg: “Ik dacht: ze gaan het wegmoffelen. Ik ben blij dat ze dit voor elkaar hebben gekregen.” Jerry was nog maar een kind toen het gebeurde, maar het verdriet van toen staat nog altijd op zijn netvlies. Tilburg heeft een grote Surinaamse gemeenschap, maar Jerry is één van de weinigen die over het drama van toen wil praten.

Jerry kwam op zijn achttiende naar Tilburg en groeide op in Suriname. Hij was nog een kind van vijftien toen de Decembermoorden in 1982 plaatsvonden: de massamoord op vijftien tegenstanders van het toenmalige militaire regime onder leiding van Desi Bouterse. Het waren turbulente tijden. Twee jaar ervoor had Bouterse een staatsgreep gepleegd: “We woonden niet zo ver van de kazerne, dus we hoorden alle schoten. Militairen renden voor hun leven. En niemand wist wat er aan de hand was.” Maar in Jerry’s herinnering waren de inwoners in eerste instantie best trots: “Iedereen hoopte op verandering, want het ging niet zo goed met het land.”

“Een jongen kwam huilend naar school, zijn oom was vermoord.”

Hoe anders was het twee jaar later. Weer hoorde Jerry de schoten, dit keer vanuit Fort Zeelandia. In zijn directe omgeving vielen slachtoffers: “Een jongen die ik kende, kwam huilend naar school. Zijn oom, André Kamperveen, eigenaar van ABC Radio, was vermoord. Hij vertelde wat er was gebeurd en dat vergeet je nooit meer.” Drie families op Jerry’s middelbare school waren getroffen. “Ik was een kind, ik kon het drama nog niet goed plaatsen. Maar het verdriet ben ik nooit vergeten.” Nu Jerry al lang in Tilburg woont, merkt hij dat het drama van toen in Suriname totaal anders beleefd wordt dan hier. “Wij vinden dat het recht moet zegevieren. Maar de Surinaamse jeugd weet het niet. Het is zo lang geleden, ze hebben het niet meegemaakt en Bouterse vinden ze een goeie persoon. Omdat hij als president goede dingen voor ze heeft gedaan.”

"Erover spreken is lastig."