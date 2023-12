Bredanaar die presentator Tim Hofman wilde doden had een psychose

De man uit Breda die tv-presentator Tim Hofman wilde doden, zat op dat moment in een psychose. Dat vertelde zijn advocate woensdagmiddag tijdens de eerste zitting, waarbij Hofman en de verdachte beiden afwezig waren.

Advocate Emma Hoffman maakte in de rechtbank in Lelystad bekend dat verdachte Chris T. uit Breda sinds zijn aanhouding antipsychotica gebruikt. Eerder bevestigde Hoffman na berichtgeving van het AD dat haar cliënt zich laat onderzoeken in het Pieter Baan Centrum, een psychiatrische observatiekliniek. De advocate van de verdachte vroeg de rechtbank om Tim Hofman achter gesloten deuren te laten getuigen. De rechtbank ging daar in mee.

Niet langs beveiliging

De 41-jarige T. liep op de avond van 6 september met onder meer een omgebouwd gaspistool het pand van BNNVARA in Hilversum binnen. Hij zei dat hij Tim Hofman wilde doodschieten. Eerder die dag had hij zich ook al bij de receptie gemeld, maar toen met het verhaal dat hij een handtekening van de presentator wilde hebben.

Na het tweede bezoek werd de politie gealarmeerd. Agenten arresteerden de man meteen buiten het gebouw. Volgens zijn advocate had hij de presentator nooit daadwerkelijk wat willen aandoen. "Hij is daar niet de persoon voor", zei ze woensdagmiddag.

Ze verklaarde ook dat haar cliënt zich vrij snel had overgegeven. 'Ik heb een pistool in mijn tas en ik geef jou mijn tas. Bel de Koninklijke Marechaussee maar, ik wacht buiten', zou hij gezegd hebben, waarop hij naar buiten liep. Daar werd de man gearresteerd.

'Gered door receptionist'

Tim Hofmans advocaat Maarten Pijnenburg was het daar overduidelijk niet mee eens. "Godzijdank was hij niet aanwezig, hij is gered door de receptionist."

Het Openbaar Ministerie liet eerder weten dat T. wordt verdacht van voorbereidingshandelingen voor moord, het bezit van een vuurwapen en bedreiging. De verdachte blijft voorlopig vastzitten.

DIT VIND JE OOK INTERESSANT:

De Bredanaar zei dat de aanslag op Tim Hofman een signaal was voor 'extreemlinks en woke gevaar'