Advocaat eist 250.000 euro omdat asielzoekers illegaal in hotel Uden zitten

Een dwangsom van 250.000 euro voor de gemeente Maashorst omdat er illegaal asielzoekers in het Van der Valk-hotel in Uden zitten. Dat wil de advocaat van de omwonenden van het hotel. Woensdag oordeelde de rechter dat er nu nog geen asielzoekers mogen worden opgevangen in Uden, maar toen waren de 88 asielzoekers al gearriveerd. Van de gemeente hoeven de asielzoekers het hotel niet uit.

Of de dwangsom ook opgelegd wordt, wordt donderdag duidelijk. De advocaat verwacht niet dat die kwart miljoen toegekend wordt. "Maar als ik begin met een inzet van 10.000 euro per dag en het gaat hier maar om één dag, dan betaalt het COA dat gewoon en maakt het weinig indruk. De vraag is of er überhaupt een dwangsom opgelegd gaat worden. Ik hoor daar donderdagmiddag meer over."

Theoretisch gaat het maar om één dag dat de asielzoekers illegaal in het hotel zitten, omdat vrijdag de rechter waarschijnlijk een definitief oordeel velt over het verblijf.

'Buikpijn'

Dat de gemeente de 88 asielzoekers, voornamelijk vrouwen en kinderen, niet wegstuurt uit het hotel, begrijp advocaat Danny Snijders. "Ik heb hier buikpijn van, net als veel omwonenden. Dit was precies de situatie die wij hebben willen voorkomen. Ik heb woensdag gelijk telefonisch contact gezocht met de partijen met het verzoek nog geen asielzoekers deze kant op te sturen om eventuele mensonwaardige situaties zoals nu te vermijden. Helaas zijn er toch gelijk asielzoekers richting Uden gebracht."

'De gemeente manipuleert'

De advocaat voelt zich hierdoor tegen en muur gezet. "De rechter heeft uitstel gegeven en gezegd dat er nu nog geen asielzoekers mogen worden opgevangen, maar de gemeente laat het toch toe en gaat zichzelf niet handhaven. Ik vind dat gemeente de boel manipuleert door de asielzoekers al onderdak te geven. Als niemand de gemeente en het COA tot de orde roept, dan doe ik dat met een dwangsom", zegt advocaat Snijders.

Duidelijkheid

Het signaal dat de gemeente afgeeft door zichzelf bewust niet te handhaven, vindt Snijders twijfelachtig. "Wie in de toekomst te maken krijgt met een bouwstop door de gemeente, gaat meteen in de aanval door te zeggen dat de gemeente met twee maten meet. Waarom zou de gemeente bij anderen wel handhaven als ze zichzelf niet handhaaft?"

Donderdagmiddag komt er duidelijkheid over of er een dwangsom wordt opgelegd voor iedere dag dat de asielzoekers illegaal in Uden worden opgevangen. En als er een dwangsom komt, wordt ook duidelijk hoe hoog die zal zijn. Vrijdagmorgen gaat de zitting verder of de asielzoekers wel of niet mogen blijven in Van der Valk in Uden.

Woensdag kwamen de eerste asielzoekers aan bij het hotel. Het COA liet weten dat het 'onmenselijk' zou zijn om ze weer meteen weg te sturen.