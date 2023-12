Verbouwing azc Gilze fors duurder dan verwacht: teller op ruim 62 miljoen

De verbouwing van het asielzoekerscentrum Prinsenbosch in Gilze valt een stuk duurder uit dan eerder werd verwacht. Sprak het COA aanvankelijk nog over 40 miljoen euro, nu blijkt de teller al op 62.600.000 euro te staan.

Dat meldt The Post Online, dat het COA vragen stelde over de verbouwing. Volgens het COA zijn er meerdere oorzaken voor de hogere kosten. Zo speelt mee dat het om monumentale panden gaat, waarvoor speciale regels en voorschriften gelden. "Puur economisch gezien was sloop en nieuwbouw veel goedkoper geweest", laat de organisatie weten aan TPO.

Ook de stikstofregels zouden volgens het COA bijdragen aan de stijging. Zo wordt er noodgedwongen gewerkt met bouwmaterialen die geen stikstof uitstoten. Daarnaast was het genoemde bedrag van 40 miljoen euro bij de plannen voor de verbouwing in 2014 volgens het COA 'een zeer globale indicatie'.

Dat bedrag zorgde destijds al voor verontwaardiging bij PVV-leider Geert Wilders. "Ik weet niet wat voor paleis ze daar bouwen, maar er zijn ook nog gewone Nederlanders die op een huis wachten."

Als alles volgend planning verloopt, zou de verbouwing eind 2024 afgerond moeten zijn. Prinsenbosch wordt inmiddels al ruim dertig jaar gebruikt als asielzoekerscentrum.

DIT VIND JE OOK INTERESSANT:

Afgelopen zomer namen omwonenden een kijkje in het azc tijdens een open dag