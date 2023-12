Lachgas is steeds minder populair, maar de hardnekkige gebruikers blijven

Het gebruik van lachgas is een stuk minder populair geworden. Dat blijkt uit cijfers die Omroep Brabant heeft opgevraagd bij de politie. Sinds begin dit jaar is het bezit van lachgas en de verkoop ervan verboden. Ook de provinciale verslavingsinstelling Novadic-Kentron ziet het gebruik afnemen. Toch zijn er ook zorgen: er blijft een problematische groep gebruikers.

De politie baseert de afname op het aantal uitgedeelde boetes. In Midden- en West-Brabant werden vorig jaar in tien maanden tijd 95 mensen op de bon geslingerd, omdat ze lachgas gebruikten in het verkeer, in openbare gebouwen of op andere openbare plekken. Dit jaar gaat het om 41 mensen. Meer dan de helft minder.

Volgens een woordvoerder van de politie is het altijd lastig om een verklaring te geven. “Maar in januari is het verbod ingegaan, dus mogelijk verklaart dat de afname.” De politie in Oost-Brabant kan geen cijfers geven over lachgasgebruik in het verkeer.

TeamAlert is een club die jongeren aanspoort om slimme keuzes te maken in het verkeer. Zij concludeert uit (landelijk) onderzoek dat het lachgasgebruik onder jongeren sinds 1 januari is afgenomen. Toch gebruikt 37 procent van hen nog steeds lachgas in de auto, 10 procent hiervan zelfs terwijl ze rijden. Voldoende reden om weer een campagne te beginnen.