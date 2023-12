Berry van Peer start zijn eerste WK darts met een overwinning

Berry van Peer kende een uitstekend debuut op het WK darts. De 27-jarige darter uit Zundert won donderdagmiddag met 3-2 van de Engelsman Luke Woodhouse. "Het was heel close", zei hij na afloop tegen Viaplay.

Van Peer kreeg bij een voorsprong van 2-1 in sets twee kansen om de wedstrijd uit te gooien. Beide keren faalde hij en Woodhouse kwam terug tot 2-2. Van Peer maakte het in de vijfde en beslissende set alsnog af.

"Het voelde een beetje gespannen. Ik ben heel blij dat ik gewonnen heb", zei Van Peer. Hij is de nummer 107 van de wereld. De darter neemt het zaterdagavond in de tweede ronde op tegen de Noord-Ier Josh Rock.

Darteritus

Van Peer stond jarenlang bekend als een groot talent. In 2016 brak hij door bij de Professional Darts Corporation (PDC). Een jaar later deed hij mee aan de Grand Slam of Darts. Veel mensen kennen hem niet van zijn dartprestaties, maar vanwege darteritus, een aandoening waardoor hij moeite had om zijn pijlen los te laten.

Hij raakte zijn Pro Tour-kaart van de PDC kwijt, maar gaf niet op. Nu ruim zeven jaar later debuteert hij op het WK en ook nog met een overwinning.

Michael van Gerwen

Dinsdagavond won ook de andere Brabantse darter: Michael van Gerwen. Hij versloeg in de tweede ronde de Ier Keane Barry met 3-0.