Is deze groep een sekte? Niemand weet het en 'dat is precies het probleem'

De Duitse gebedsgenezer Bruno Gröning is al 65 jaar dood, maar trekt nog honderden Brabanders, zo ontdekte Omroep Brabant onlangs. In België en Duitsland wordt deze groep als een sekte gezien, maar in Nederland is er geen instantie die daar iets over kan zeggen. Het sektemeldpunt is in 2020 namelijk opgedoekt, tot onvrede van SP-Kamerlid Michiel van Nispen uit Breda: 'De regering weigert wat te doen, onbegrijpelijk'.

De groepen die zich bezighouden met de leer van Gröning, die zou kunnen genezen via een enorme bobbel in zijn nek, noemen zichzelf 'vriendenkringen'. Ook in Brabant komen ze regelmatig samen op zeven plekken in de provincie. Omroep Brabant bezocht twee van deze bijeenkomsten en hoorde bijzondere verhalen. Bijvoorbeeld over een hond die genas van kanker door een foto van Gröning, en van iemand die een salarisverhoging regelde door zijn hulp in te roepen.

Buitenland

In het buitenland is de gebedsgenezer en zijn aanhang omstreden. Toen Gröning nog leefde, legden de Duitse autoriteiten een verbod op voor zijn 'genezingsoptredens'. Recenter deed de Duitse onderzoeksgroep Evangelische Zentralstelle für Weltanschauungsfragen (EZW) onderzoek naar de vriendenkringen. 'De bewering dat er geen ongeneeslijke ziekten bestaan, is een gevaarlijke misleiding voor mensen die ziek zijn', concludeerden de onderzoekers. ‘Een sekte die tot de dood kan leiden’, schreef Der Spiegel in augustus van dit jaar zelfs over de vriendenkringen.

Het Informatie- en Adviescentrum inzake Schadelijke Sektarische Organisaties (IACSSO) houdt zich in België bezig met het bestuderen van sektes. Zij moeten neutraal en objectief zijn en kunnen daarom geen antwoord geven op de vraag van Omroep Brabant of de vriendenkring een sekte is. Wel laten ze weten: "De doctrine van Bruno Gröning is controversieel en wordt ervan verdacht mensen ervan te weerhouden de conventionele geneeskunde te gebruiken."

'Onbegrijpelijk'

De Brabanders op de bijeenkomst in Veghel ontkennen dat het hier om een sekte gaat, maar de verhalen over genezingen en het feit dat een Tilburgse arts aanhanger is van Gröning doen toch de wenkbrauwen fronsen. SP-Kamerlid Michiel van Nispen kan zich voorstellen dat mensen zich zorgen maken. Maar omdat het sektemeldpunt, dat bijhield welke sektes in Nederland actief zijn, in 2020 is opgedoekt, wordt er in ons land geen onderzoek gedaan naar de vriendenkringen.

"Dit is precies het probleem: Waar moeten mensen naar toe die zich zorgen maken hierover?" Hij pleit voor het opnieuw oprichten van een meldpunt: "Sektesignaal is zeer tegen onze zin wegbezuinigd, daar hadden dit soort signalen samen kunnen komen en beoordeeld kunnen worden." De kans dat dit op korte termijn gaat gebeuren lijkt klein. "De regering weigert tot op heden de wens van de meerderheid van de Kamer uit te voeren om weer tot een laagdrempelig meldpunt te komen. Onbegrijpelijk."

DIT VIND JE OOK INTERESSANT:

Omroep Brabant bezocht twee bijeenkomsten van deze groep