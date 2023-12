Carla en Peter kunnen tóch kerstpakketten uitdelen dankzij 'lieve donaties'

Carla Green is tot tranen geroerd wanneer ze naar alle spullen kijkt die ze heeft gekregen. Samen met haar man Peter Jacobs helpt Carla gezinnen in Roosendaal en omgeving die armoede leven. Met de kerstdagen in het vooruitzicht wilden ze graag kerstpakketten uitdelen, maar door een gebrek aan donaties dreigde dat in het water te vallen. Na een oproep bij Omroep Brabant, kwamen de donaties toch nog binnen. En dankzij de gulle gevers gaat nu een langgekoesterde wens in vervulling. “We krijgen zoveel steun, we zijn enorm dankbaar.”

In de huiskamer van het echtpaar staan nog enkele dozen met levensmiddelen en speelgoed die nog gesorteerd moeten worden. “Het is overweldigend wat mensen ons hebben aangeboden na onze oproep bij jullie op televisie en de website. We kregen van heinde en verre telefoontjes, het is gewoonweg schitterend”, vertelt Peter.

"Alleen dankzij deze gift hebben we vijftien kerstpakketten kunnen maken."

Als voorbeeld noemt hij een moeder en dochter uit Gilze die een volle auto met levensmiddelen af kwamen geven. “Ze waren er eerst mee naar de voedselbank gereden. Daar kregen ze een onprettig gevoel nadat ze werd verteld dat ze op een later moment maar terug moesten komen. Toevallig had de moeder ons verhaal gelezen en besloot met de spullen naar Roosendaal te rijden. Alleen dankzij deze gift hebben we al vijftien kerstpakketten kunnen maken, echt zo lief.” Dankzij de hulp van vrijwilligers hebben de meeste kerstpakketten inmiddels hun bestemming gevonden. Carla: “Ik ben kapot maar we hebben het er graag over. We moeten vanmiddag nog drie pakketten met de auto rondbrengen en dan zijn we klaar.”

"Vooral als je kinderen in deze situatie ziet, snijdt dat dwars door je ziel."

Carla en Peter runnen de stichting ‘Sta op voor de minima’. Ze helpen tientallen gezinnen die geen hulp meer krijgen van de voedselbank omdat hun maximale termijn van drie jaar verstreken is. “We zijn blij met iedere donatie maar het zou mooi zijn wanneer mensen ons het hele jaar door zouden willen ondersteunen. Het is zo hard nodig, we zien hier elke dag wat armoede met mensen doet. Vooral als je kinderen in deze situatie ziet, snijdt dat dwars door je ziel”, zegt Carla. Ze is daarom blij dat ook de eigenaar van een grote speelgoed winkel in Zevenbergen reageerde op de oproep. “Dat was hartverwarmend. Hij is onlangs gestopt met zijn zaak en we mochten zoveel meenemen als we konden. Ik voel me net een kerstvrouw want hiermee kunnen we veel kinderen blij maken. Ook later in het jaar, op hun verjaardagen.” En daar bleef het niet bij. “Toen we met een auto vol speelgoed thuis kwamen, stond er een grote doos met babyvoeding van een bekende drogisterijketen bij de voordeur”, vult Peter aan.

"Dit hadden we nooit verwacht."