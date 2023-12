Drukte bij GGD op laatste dag dat coronaprik kan worden gehaald

Het is de laatste dag dat de coronaprik kan worden gehaald en dat is te merken ook. Op verschillende priklocaties was het vrijdag enorm druk. "Beter een prik erin dan ziek op bed", zegt Mariëlle. Ze is een van de vele mensen die nog even snel een prik wil halen in Breda. Volgens de GGD kwamen meer dan duizend mensen daar een vaccinatie halen op de laatste dag.

"Ik hoor en zie om me heen dat corona behoorlijk oploopt, dus ik wilde toch nog even snel een prik halen", vertelt Mariëlle. Ze is vlak voor sluitingstijd nog even de priklocatie in Breda binnengelopen. "Iedereen wil toch nog even een prik op de laatste dag, denk ik. Maar ik ben zo te zien de jongste hier", zegt de 57-jarige lachend. Ook Edwin uit Tilburg komt vrijdag nog snel een prik halen. "Je hoort dat veel mensen nu ziek zijn, en het is de laatste dag dat dit kan. Dus ik vind het wel de moeite waard om dan nog even hierheen te gaan", zegt hij.

"Liever even wachten, dan ziek zijn door corona."

Volgens de GGD zijn zo'n 1200 mensen een coronaprik in Breda komen halen op deze laatste dag. "Ik denk dat het komt doordat onze minister een paar keer heeft opgeroepen dat vandaag het laatste moment is, en dat de besmettingen oplopen", zegt Esther Stiefelhagen van de GGD. Erik had deze drukte niet verwacht. Hij had zijn bezoek juist expres op vrijdag gepland. "Er staan nu een aantal vrije dagen voor de deur, dus dan kan ik bijkomen van de prik. Mijn ervaring is dat ik vaak toch een beetje koortsachtig wordt na de boosterprik." Dat hij vrijdag even moet wachten voor de prik, vindt hij geen probleem. "Liever eventjes wachten, dan een week ziek zijn door corona."

"Ik ga wel voorzichtig doen."