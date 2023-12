Pantoffelverkoper dealde in coke en is nu de Sjaak als hij door rood loopt

Een keer door rood licht lopen en je kunt weer terug de gevangenis in. Met die waarschuwing stuurde de rechter een jonge drugsdealer uit Roosendaal deze week naar huis. Niet lang daarvoor was de Roosendaler opgepakt voor het verkopen van coke op straat. Hij moest meteen voor de rechter komen: "Je zit echt in de kijker jongen", zei de rechter.

De jongen is een van de vijf verdachten die vorige week is opgepakt tijdens een actieweek tegen straatdealers. Ze hadden dure (nep)horloges, stapels geld, stapels telefoons, drugs en merkkleding in bezit.

Hij is net 19. Geboren en getogen in de Roosendaalse wijk Westrand, woont nog thuis bij zijn moeder. Geen vader. De jongen heeft een eigen bedrijfje. Hij verkoopt pantoffels. Maar hij heeft ook nog wat anders in zijn winkeltje, denkt de politie.

In de zaal zaten ook zijn moeder en een nichtje. De jongen barstte in snikken uit. "Moet u huilen. omdat u familie ziet?" vroeg de rechter. De Roosendaler knikte en veegde zijn tranen weg.

Eind november hielden agenten hem in de gaten. Ze zagen hem iets afgeven op een adresje in het centrum. De bewoner vertelde dat hij al twee jaar lang, twee maal per week coke koopt van de jongen. Die gaf dat toe: "Er was mij gevraagd om iets te geven aan die man. Een zakje met poeder."

De officier van justitie vertelde dat de jongen geen strafblad heeft en dat ze een beetje in de maag zitten met hem. Ze konden niet doordringen tot de Roosendaler, want hij zweeg steeds.

Agenten doorzochten de slaapkamer van de jongen. Achter zijn bed vonden ze zakjes met in totaal bijna 13 gram cocaïne. Waarom hij die had? "Ik was nieuwsgierig naar nieuwe dingen. Ik wilde het uitproberen." In zijn slaapkamer lagen ook een alarmpistool, taser en boksbeugel. "Ik heb dat in huis gehaald, omdat er verdachte situaties bij ons thuis gebeurden. Pogingen inbraken. Het is ter afschrikking." De rechter reageerde bezorgd. "Bent u in het verkeerde circuit beland?" De jongen wist niet wat te zeggen.

Nu wilde hij wel praten. Over zijn vervolgopleiding die hij niet afmaakte en de nieuwe school, vanaf februari. Maar ook over het voorarrest dat er in hakt. "Het valt niet mee." Zijn advocaat las dat deze actieweek van de politie vooral moet voorkomen dat jongeren afglijden. "Hem in de cel houden is geen goed idee, hij is daar erg emotioneel onder."

Dat vond de rechter ook. "Kaal afstraffen, daar ben ik niet zo gelukkig mee. Want er ligt te weinig informatie. Hij moet een kans krijgen. We hebben hier geen doorgewinterde crimineel." Maar ze waarschuwde. "Gelet op wat er gevonden is kan het best zo zijn dat er nog een fikse straf uit komt." De officier verzette zich niet en hamerde op een reclasseringsonderzoek om er achter te komen hoe de jongen in elkaar zit.

En zo volgde het verlossende woord van de rechter. "Ik laat u gaan onder algemene voorwaarden. Geen strafbare feiten, dus ook niet door rood lopen!"