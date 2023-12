'Relschoppers in Breda hadden stadionverbod en sloegen met riemen op ME in'

De rellen na de wedstrijd tussen NAC en Willem II vrijdagavond in Breda, zijn veroorzaakt door fans met een stadionverbod. Ze hebben bewust de confrontatie met de Mobiele Eenheid gezocht. Dit zegt burgemeester Paul Depla van de gemeente Breda. ”Ik vind dit erg triest, juist omdat de toeschouwers ín het stadion zich prima hebben gedragen.”

In september liep het ook uit de hand rondom de vorige competitiewedstrijd voor de Keuken Kampioen Divisie tussen NAC en Willem II. Burgemeester Theo Weterings van de gemeente Tilburg liet toen weten dat hij bang is dat uitsupporters voortaan geweerd moeten worden voor deze zwaar beladen derby.

“Er zal nu wel weer een discussie op gang komen hoe we deze lui moeten aanpakken. Met een digitale of andere meldplicht. Hierover hebben we overleg met politie, het Openbaar Ministerie en de KNVB”, vertelt Depla, die behalve burgemeester van Breda ook voorzitter is van de Regiegroep Voetbal en Veiligheid.

De burgemeester van Breda is blij dat er in het stadion nauwelijks iets negatiefs is voorgevallen. “Ondanks het negatieve resultaat voor NAC was de sfeer op de tribunes prima en gedroeg het thuispubliek zich goed. Dan zie je ook dat de maatregelen die de KNVB en de clubs hebben genomen en naleven, om uitwassen te voorkomen, werken. Het blijft daarom erg vervelend dat er een groep is die het voor anderen verziekt. Daar moeten we een oplossing voor gaan vinden.”

