Na giftige slang is Tilburg nu in de ban van gevaarlijke Pallas' eekhoorn

Gezocht in Tilburg: een Pallas’ eekhoorn, vrouwtje of mannetje, olijfgroene tot bruingrijze vacht en een mogelijk oranjerode buik, 16 tot 28 centimeter, kan knagen en zich voortplanten als de beste. Niet oppakken, wel de gemeente mailen.

De gemeente Tilburg vraagt inwoners uit te kijken naar een Pallas’ eekhoorn. Het knaagdier is onlangs ‘in het wild’ waargenomen in de stad. Een inwoner van Tilburg heeft het diertje gespot bij het Burgemeester van de Mortelplein, richting de Baroniebaan. Het is aan de gemeente gemeld, omdat het als een onbekende en vooral gevaarlijke gast werd gezien.

Pallas' eekhoorns zijn niet gewenst

Mogelijk is deze eekhoorn als huisdier gehouden en uit een kooi ontsnapt. Of moedwillig het huis uitgezet, zoals mensen ook van hun konijnen of schildpadden af willen. Op dat laatste kan een medewerker van de gemeente Tilburg niet ingaan. Bij hem is evenmin bekend waar de ‘vreemdeling’ vandaan komt, wel dat het knaagdier in ons land niet thuishoort.

In tegenstelling tot een aantal andere eekhoornsoorten wordt de Pallas’-variant als een zogeheten invasieve exoot beschouwd. Dan kom je op een Europese lijst te staan van planten of gevaarlijke dieren die hier niet thuishoren, omdat ze onze natuur schade kunnen toebrengen.

Groene mamba

Het is de tweede keer in korte tijd dat de gemeente Tilburg aandacht vraagt voor een dier, dat (mogelijk) ontsnapt is en waarvan het belangrijk is dat het snel wordt vervangen. Onlangs hield een groene mamba, een giftige slang, de gemoederen bezig. Uiteindelijk werd dit reptiel teruggevonden in het huis van de eigenaar – het had zich verstopt achter een gipsmuurje.

Giftig is een Pallas’ eekhoorn niet, maar het beest mag niet onderschat worden. Waarom zou de gemeente anders alarm hebben geslagen? Pallas’jes kunnen de inheemse rode eekhoorn en de inmiddels ingeburgerde Siberische grondeekhoorns verdringen. Ook kunnen ze zich voortplanten met andere eekhoorns. Dan heb je helemaal de poppen aan het dansen, want Pallas’jes kunnen, hoe klein ook, grote schade aanrichten. Zo kunnen ze houten dakconstructies en telefoonkabels in stukjes bijten. Ook bomen zijn niet veilig voor deze vraatzuchtige soortgenoten.

'Grote populatie voorkomen'

De gemeente Tilburg is er dan ook alles aan gelegen om het dier van de straat te houden. De woordvoerder: “Hiermee hopen we te voorkomen dat er net als onder meer in Frankrijk zo’n grote populatie ontstaat dat er niks meer aan te doen is.”

Jaren geleden vroeg de Zoogdiervereniging mensen al extra alert te zijn op de Pallas’ eekhoorn. Aanleiding was de ontsnapping van een aantal van deze soort in het Limburgse Weert. Het was ook deze organisatie die in actie kwam, nadat een Tilburger via waarneming.nl de Pallas' eekhoorn onder de aandacht had gebracht. Ze neemt de melding van de voortvluchtige zeer serieus, ook al staat deze soort sinds 2017 op de Europese verboden lijst en zijn exponenten hiervan daarna amper werd gezien. De gemeente en de provincie is dan ook geadviseerd het diertje te vangen.

Mensen die denken dat ze de Pallas’ eekhoorn zijn tegengekomen, hoeven niet de politie te bellen. Een mailtje met precieze locatie en contactgegevens naar [email protected] is al genoeg.

