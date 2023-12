Sterrenchef Soenil moet 'gewoon' werken met kerst: 'Fantastisch'

Topdrukte voor restaurants in Brabant. Tenminste, voor de restaurants die open zijn met kerst. Dat is bijvoorbeeld het enige tweesterrenrestaurant van onze provincie De Lindehof in Nuenen. Chefkok Soenil Bahadoer heeft de eerste kerstlunch er al op zitten op zondagmiddag. "Ik vind het fantastisch om met kerst te werken."

Bahadoer is in september al begonnen met het samenstellen van het menu. "Vaak pakken we de topgerechten van dit jaar. Daar hebben we ervaring mee en dan gaan we daarmee aan de slag." Dat is dan meteen ook de eerste tip voor de thuiskoks met kerst. "Maak nooit wat je nog nooit gemaakt hebt. Daarmee gaan mensen vaak de fout in." Bahadoer vindt vooral de Langoustine die op het kerstmenu staat lekker. Hij maakt hem met phulauri, een hindoestaanse snack gemaakt van kikkererwten. Toch heeft hij voor het kerstmenu bij hem thuis een eenvoudige kiprollade gemaakt. "Dat vind ik lekkerder dan die taaie droge kalkoenen altijd. Een kip blijft altijd mals." Dat kerstdiner thuis is inmiddels al geweest, want met met Kerstmis moet er natuurlijk gewerkt worden.

"Ik ben niet anders gewend."