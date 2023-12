Deze gemeenten hebben dit jaar vuurwerkvrije zones of vuurwerkshows

Twaalf Brabantse gemeenten hebben dit jaar vuurwerkvrije zones. Verder is het in Eindhoven en Tilburg helemaal verboden om vuurwerk af te steken. Dat blijkt uit een rondgang door Omroep Brabant. Over de vraag of er een landelijk vuurwerkverbod moet komen, verschillen de gemeenten van mening.

Dit jaar is voor het eerst een compleet verbod op het afsteken van vuurwerk in Eindhoven en Tilburg. Met het verbod hopen de gemeenten de schade en overlast door vuurwerk te verminderen, al geven ze beide aan dat het moeilijk is om het verbod te handhaven. In beide gemeenten wordt wel een grote, centrale vuurwerkshow gehouden.

Vuurwerkvrije zones

Dit jaar zijn er in twaalf Brabantse gemeenten gebieden waar het verboden is om vuurwerk af te steken, de zogeheten vuurwerkvrije zones. De gemeente Oosterhout laat bijvoorbeeld weten dat daar in De Klappeijstraat, de horecastraat van het dorp, een vuurwerkvrije zone is vanwege de drukte.

Gemeenten die geen vuurwerkvrije zones hebben, laten onder andere weten dat die niet nodig zijn of dat er geen draagvlak voor is onder de bevolking. Veel gemeenten wachten af wat de landelijke overheid gaat besluiten over een mogelijk vuurwerkverbod.

Landelijk vuurwerkverbod

Persbureau ANP deed een rondgang langs alle gemeenten in Nederland met de vraag of ze voor of tegen een landelijk vuurwerkverbod zijn en waarom. Hieruit komt naar voren dat vijf Brabantse gemeenten tegen een landelijk verbod en vijf daar juist voor zijn. Zestien gemeenten staan hier neutraal in, de rest heeft niet gereageerd.

De gemeenten die tegen een verbod zijn, zeggen onder andere dat het niet nodig is om een landelijk vuurwerkverbod in te voeren. Ook wijzen gemeenten erop dat het moeilijk te handhaven is en de overlast vooral wordt veroorzaakt door illegaal vuurwerk uit het buitenland.

Deze Brabantse gemeenten zijn tegen een landelijk vuurwerkverbod:

Altena

Halderberge

Hilvarenbeek

Laarbeek

Zundert

Goirle laat in een reactie weten dat de gemeente voor een landelijk verbod is, vanwege de schade en de overlast door vuurwerk en de ongelukken die met vuurwerk gebeuren. De gemeente zegt daarbij dat een vuurwerkverbod 'alleen zin heeft als de verkrijgbaarheid en de verkoop van vuurwerk aan banden wordt gelegd in Nederland en daarbuiten'.

Deze Brabantse gemeenten zijn voor een landelijk vuurwerkverbod:

Goirle

Maashorst

Meierijstad

Moerdijk

Tilburg

Bekijk hieronder of er in jouw gemeente een vuurwerkvrije zone is en hoe ze denken over een landelijk vuurwerkverbod, of klik op deze link: