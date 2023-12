Angstige kerst: wegen afgesloten, kelders vol water en stroom uitgevallen

Wegen zijn afgesloten, kelders staan vol water en stroomkasten staan in het water. Op recreatiepark Kanthoeve in Bakel zagen ze gisteravond het water met vijf centimeter per uur stijgen. Een aantal bewoners zit tweede kerstdag vast, ze kunnen door het water geen kant op. “Het is een hele moeilijke kerst”, zegt bewoonster Simone.

Op eerste kerstdag kwam het water uit de wc’s bij zeker honderd huizen omhoog. ’s Avonds werd de situatie op het park steeds erger, stelt medewerker Wendy van der Zalm. “Het water steeg vijf centimeter per uur. Dat is heel fors, het leek wel een rivier die deze kant op kwam. Bij verschillende huizen is het stroom uitgevallen omdat stroomkasten in het water staan.” Wendy beleeft door de wateroverlast een heel onrustige kerst. “Gisteren heb ik mijn eten vlug door moeten slikken. Tot vannacht drie uur heb ik gebeld met het waterschap, de gemeente en de brandweer. Zelfs de burgemeester heb ik gebeld. Toch werd er op eerste kerstdag niet veel gedaan", verzucht Wendy.

"Als de kelder vol is, loopt het huis vol water.”

Op deze tweede kerstdag is dat anders, een loonwerker is druk bezig om het water weg te pompen. “Ik heb deze ochtend al tien giertanks weggereden. Gelukkig is het nu droog en kan het water zakken”, zegt Niek Strijpers. “In de sloten rond het park moet nog flink wat water weg, dan kan het water weg van het park. Ik moet doorwerken, want morgen gaat het weer regenen.” Toon leegt ondertussen emmers vol water. “Via de ontluchting van de kelder loopt het water naar binnen”, vertelt hij. “Mijn kerst is nat en we hebben een hoop problemen nu.” Emmer na emmer leegt hij op straat. “Ik probeer erger te voorkomen. Als de kelder namelijk vol is, loopt het huis vol water.” Arbeidsmigranten die tegenover Toon wonen, zitten ondertussen vast. Hun huisje staat iets hoger en droog, maar eromheen staat het water tot op kniehoogte. En dus is het binnen wachten tot het water zakt.

"We kunnen gewoon niet slapen.”

Simone woont al elf jaar op het park en heeft dit nog niet eerder meegemaakt. “Wij kunnen niet meer met de auto weg. Het water staat heel hoog.” Het water staat bij haar nog niet binnen, toch heeft ze grote problemen. “Ik kan de was niet doen, niet douchen en de wc kunnen we ook niet goed gebruiken. Al het water komt namelijk terug omhoog.” Simone kijkt met tranen in haar ogen naar het water. “Het is een hele moeilijke kerst. Ik ben ook moe, we horen de hele nacht het water omhoog komen. We kunnen gewoon niet slapen.” Toon, Simone en Wendy kunnen wel een beetje opgelucht ademhalen. Na een onrustige en angstige Eerste Kerstdag, verloopt Tweede Kerstdag zonder een druppel regen. En ook de komende dagen lijkt de regen in Bakel mee te gaan vallen.

De kelder van Toon staat vol water (foto: Noël van Hooft)