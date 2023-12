Drugslabs worden industriëler: megaketels in echte drugsfabriekjes

Dit jaar zijn er in Brabant meer drugslabs ontdekt dan vorig jaar, de cijfers wijzen zelfs op een 'recordjaar'. Crystal meth was nog nooit zo prominent aanwezig in onze provincie. Ketels worden ook steeds groter, industrieel zelfs.

De eenheid Zeeland-West-Brabant is de enige politieregio die cijfers wil geven over het aantal vondsten: 20 labs, met de nadruk op West-Brabant en een paar in Zeeland. 'Een forse stijging' noemen ze het zelf, vergeleken met de 14 van vorig jaar.

De politie Oost-Brabant houdt het op 'een lichte stijging' In het nieuws kwamen daar zeker 11 labs, tegen 11 vorig jaar. Dus het moeten er nu minstens 12 zijn.

Daarmee komt aantal dicht bij het 'recordjaar' 2020. Toen lag het aantal Brabantse labs op 31. Zeker is wel dat Brabant van alle provincies koploper blijft. Maar ook in het noorden en oosten van Nederland duiken vaker deze drugsfabriekjes op. Zeker 120 labs zijn er landelijk ontdekt.

Een paar dingen vielen dit jaar op in Brabant.

Megaketels

De ketels en labs worden steeds groter. Het 'bakkerijlab' aan de Ettensebaan in Breda deze zomer had een capaciteit van zo'n 3000 liter. Ook in het lab dat werd ontdekt aan de Broekdijk in Hulten stond een reusachtige ketel van naar schatting 3000 liter of meer, maar details ontbreken nog. En ook de labs van Willemstad en Heijningen waren met een capaciteit van bijna 3000 liter 'industrieel'.

Dat is groot, ook voor Brabantse begrippen. Maar geen nationaal record want in Gelderland vond de politie deze herfst een ketel van 5000 liter.

Meth

In het 'bakkerijlab' kon crystal meth worden gemaakt, net als in twee drugslabs die in Oud Gastel werden ontdekt. Bovendien vond de politie sporen van meth in een lab in Vessem. In twee andere Brabantse labs kwam de politie een netwerk tegen dat zich bezig hield met meth. Maar het is nog onduidelijk of die drugs ook daar gemaakt werden.

Met dus minstens vier 'methfabriekjes' lijkt het spul aan een opmars bezig. Het levert veel geld op en is daarom nog aantrekkelijker om te maken dan speed of xtc. Landelijk waren er dit jaar in totaal 20 methlabs, tegen 15 vorig jaar.

Er werden ook cokewasserijen gevonden. Drie doken op in Bergen op Zoom, Chaam en Den Bosch. Of ze Colombiaans waren is nog niet duidelijk.

Poes

Bijzonder was dit jaar de vondst van een lab voor designerdrugs, waarin chemische varianten werden gemaakt op bekende synthetische drugs, zoals speed. In Haps zat zo'n lab voor 3-CMC. Dat wordt ook wel Poes genoemd of 3M.

Zoals altijd produceerden de labs vooral voor het buitenland want dat levert het meest op.

Ook vermeldenswaardig was dit jaar een huis in Goirle dat was volgestouwd met allerlei soorten drugs en later nog een bedrijfspand, ook in Goirle, vol grondstoffen. En in Steenbergen vond de politie een enorme opslag met ketamine.

Dumpingen

Over drugsdumpingen zijn nog geen exacte cijfers bekend. In het oosten heeft de politie nog geen cijfers maar daar bestaat wel de indruk dat er minder dumpingen waren. In het westen is het een ander verhaal: in de zomer telden ze al ruim 30 dumpingen, meer dan het hele vorige jaar. Eentje was extreem: in de bossen bij Achtmaal dicht bij de grens werden 381 jerrycans en vaten gedumpt.

Coke

Cocaïne was minder in het nieuws in Brabant. Pakweg 1000 kilo is hier onderschept. De grootste vangst was een lading van 800 kilo tussen groente in Moerdijk. De vangsten worden nu vooral in de zeehavens gedaan, zoals Vlissingen, waar een speciaal haventeam is opgericht dat ook in Moerdijk werkt.

Cijfers over de wietkwekerijen zijn er nog niet. Maar het aantal illegale kwekerijen dat gevonden wordt daalt. De voorgaande jaren ging het steeds om zo’n 300 kwekerijen in Brabant. Mogelijk zit een groot deel tegenwoordig in het buitenland, vooral Spanje.

Sinds half december is er een legaal circuit. In Breda en Tilburg verkopen coffeeshops met toestemming geteelde wiet, als experiment om de onderwereld buiten de deur te houden.