Gladde wegen door stortbuien: zo raak je de macht over het stuur niet kwijt

Het komt al weken met bakken uit de lucht en dat is niet alleen te zien aan de ondergelopen straten en kelders, maar ook op de weg. Als je met dit weer hard rijdt, heb je kans dat je gaat slippen en de macht over het stuur kwijtraakt. Om erachter te komen wat je in zo’n situatie wel en vooral niet moet doen, nam een verslaggever van Omroep Brabant de proef op de som.

Bij trainingscentrum Leeuw in Eindhoven stapt hij in de auto en rijdt hij samen met een instructeur een kletsnatte baan op. “Als de weg zo nat is, loop je een groter risico op aquaplaning”, legt instructeur Wim Smetsers uit. “Normaal gesproken maakt je band contact met het wegdek, maar als het regent ontstaat er een dun laagje water tussen. Dan gaat je band als het ware op het water drijven en zodra je remt of stuurt, kom je niet meer tot stilstand.”

Verslaggever Jan Waalen rijdt ondertussen met de auto over het natte asfalt. Deze baan is speciaal gemaakt om te kunnen oefenen met slippen. De baan is extra glad en nat gemaakt. Je hoeft daardoor maar 40 kilometer per uur te rijden om te ervaren hoe het is om op de snelweg de macht over het stuur te verliezen.

En dat merkt Jan, want meteen als hij remt, begint de auto te slippen. “Terwijl ik vol op de rem sta, schuift de auto nog tientallen meters door”, vertelt Jan na afloop. “Het is heel akelig om te willen stoppen en dan te voelen dat de auto geen grip heeft.” Op de rem gaan staan als je voelt dat je auto gaat slippen, is dan ook wat je vooral niet moet doen, legt de instructeur uit.

Om wel veilig je weg te kunnen vervolgen heeft hij de volgende tips:

1. Laat je gaspedaal los en duw de koppeling in. Ga niet remmen, want dan verlies je de controle over het stuur. Wacht tot je weer grip hebt en als dat weer zo is, trap dan pas de rem in.

2. Probeer niet te sturen. Hoe meer je stuurt, hoe groter de kans dat je gaat tollen en dan is er bijna geen redden meer aan.

3. Zorg dat je goed voorbereid op pad gaat. Het profiel van je banden moet diep genoeg zijn en zorg voor voldoende bandenspanning.

4. En rij wat rustiger en meer gecontroleerd als de weg erg nat is.

