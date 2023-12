Vuurwerk afsteken? Dit zijn de regels en de straffen als je in de fout gaat

Vuurwerkliefhebbers kunnen hun lol op, want op 31 december mag vuurwerk worden afgestoken. Sinds 2020 zijn de regels voor het afsteken van vuurwerk strenger geworden. Hier op een rij wat jij moet weten als je vuurwerk afsteekt.

Vandaag is de dag waarop vuurwerk mag worden afgestoken. Daarvoor gelden de nodige regels. Al is het maar om te voorkomen dat mensen gewond raken of erger. Tijdens de afgelopen jaarwisseling kwamen ongeveer 1253 Nederlanders op de eerste hulp terecht met verwondingen door vuurwerk.

Vanaf 18.00 uur mag het legale vuurwerk de lucht in. Op 1 januari om 2.00 uur moet het weer gedaan zijn.

Vanaf wanneer mag je knallen?

In de gemeente Tilburg en Eindhoven geldt dit jaar een volledig vuurwerkverbod. Daar mag nergens vuurwerk afgestoken worden, al gaat de politie daar niet tegen optreden. In andere gemeenten mag wel vuurwerk afgestoken worden, maar niet in eventuele vuurwerkvrije zones.

Fikse boete

En wie toch vóór 18.00 of na 1 januari 2.00 uur vuurwerk afsteekt, riskeert een boete van minimaal 100 euro en een aantekening op het strafblad. Zo'n aantekening maakt het moeilijker en soms zelfs onmogelijk om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te krijgen. Die heb je nodig om sommige beroepen uit te mogen oefenen.

De boetes zijn nog hoger voor mensen die meer dan het toegestane aantal kilo's vuurwerk bij zich hebben. Niemand mag meer dan 25 kilo vuurwerk bij zich hebben. De straffen lopen vanaf 26 kilo behoorlijk op: van 250 tot 750 euro.

En illegaal vuurwerk?

Bij illegaal vuurwerk zijn de (geld)boetes zelfs nog forser. Er kan een aantekening gemaakt worden op het strafblad en zelfs een celstraf is mogelijk.

Om zeker te weten dat je legaal vuurwerk koopt, kun je op het etiket kijken. Bij veilig, legaal vuurwerk staat daar:

Een CE-keurmerk, dat betekent dat het Europees is goedgekeurd.

Een goed leesbare, Nederlandse handleiding,

De tekst 'geschikt voor particulier gebruik',

Een productiejaartal,

Een plaatje of vermelding van hoe het vuurwerkeffect er uitziet.

Een aantal vuurwerksoorten die vroeger wel mochten, zijn sinds een paar jaar verboden. Romeinse kaarsen en babypijltjes mogen al een paar jaar niet meer aangestoken worden. Dit jaar komen daar Chinese matten en rotjes bij. Vuurwerk uit het buitenland is niet per se verboden. Zolang het vuurwerk aan de Nederlandse wettelijke eisen voldoet, mag het gewoon gekocht worden.

Veilig omgaan met vuurwerk

Aan alle regels voldaan? Dan mag je vuurwerk afsteken. Dat doe je het allerveiligst door een vuurwerkbril op te zetten, een aansteeklont te gebruiken en na het aansteken minimaal acht meter afstand te houden van het vuurwerk, ook als omstander.

Ook moet je volgens Rijksoverheid op je kleding letten: pas bijvoorbeeld op met licht ontvlambare materialen, capuchons en openstaande laarzen of zakken waar het vuurwerk in terecht kan komen.

Op sommige plekken zijn er vuurwerkvrije zones of is er een vuurwerkverbod. Bekijk hieronder hoe het zit in jouw gemeente: