Jimmy wil van zijn Elvis-huis af: vraagprijs bijna een miljoen euro gedaald

Van 2,5 miljoen euro naar 1,6 miljoen euro: de vraagprijs van het bekende Elvis-huis in Breda is fors naar beneden bijgesteld. Woningeigenaar Jimmy hoopt zo van het huis af te komen. Het grote verschil: het is nu een 'vanaf-prijs'. Geïnteresseerden kunnen tot maart een bod uitbrengen.

Het is een flink verschil in prijs, aldus miljonairsmakelaar Leslie de Ruiter die werkt voor Christie's, dat de woning verkoopt.

"We hanteren deze prijs pas sinds gisteren dus het is te vroeg om te zeggen of er nu al gegadigden zijn. Normaal begin je in de branche top down. Je start met een stevige vraagprijs en als dat niet tot een verkoop leidt, eindig je wat lager. Maar de eigenaar wil er graag vanaf. We hebben er daarom voor gekozen om verkopers te verleiden met een heel lage 'vanaf'-prijs."

Biedingen moeten dus minimaal bij 1,6 miljoen euro beginnen. Er kan tot 7 maart geboden worden, maar er is een knock-out-offer mogelijk, zo staat in de advertentie op Funda.

Knock-out

"Sommige kopers zullen pas op het laatste moment een bod indienen, dus pas in maart. Maar dat is risicovol. Want bij een knock-out-offer kan iemand tussentijds een bod doen, waarbij hij andere gegadigden buitenspel wil zetten. Als het een goed bod is, dan overleggen we met de eigenaar. Gaat hij akkoord?"

Was de vraagprijs van de woning eerst niet gewoon te hoog, als niemand het gekocht heeft? Er waren volgens De Ruiter wel kijkers maar die wilden het huis niet of boden te laag. "Maar ik denk dat het een realistische vraagprijs was. Bij dit soort vraagprijzen onderhandel je altijd. Dat was er bijvoorbeeld 10 procent (2,5 ton) vanaf gegaan."

4800 euro per vierkante meter

Hij pakt de rekenmachine erbij. "Het ging eerst om een vraagprijs van 4800 euro per vierkante meter. Dat is helemaal niet gek. Andere huizen in Breda staan voor meer te koop. Nu vragen we 3000 euro per vierkante meter. Dat is heel weinig."

Wie het huis koopt, moet wel van Elvis houden. Het gaat namelijk om een replica van de Amerikaanse villa van Elvis in Memphis. Je komt binnen in een enorme hal met op de vloer een groot portret van Elvis.

"Al kun je ook verbouwen. Maar de eigenaar zou het wel heel fijn vinden als er een Elvis-fan komt, die alles intact laat."

Indonesische Elvis-fan

Die eigenaar is de 67-jarige Jimmy Prins. "Elvis staat mijn hele leven al centraal. Van het geld van mijn eerste bijbaantje bij de Chinees kocht ik een plaatje van de zanger," zei hij eerder tegen Omroep Brabant.

Jimmy is geboren in Indonesië als de jongste van zeven kinderen. Zijn fascinatie voor Elvis ontstond toen het gezin in de jaren zestig naar Nederland kwam. “Met het hele gezin praatten we over Elvis en we zongen altijd liedjes van hem”, aldus Prins.