Wel vuurwerkverkoop maar met de jaarwisseling een knalverbod: 'Ja, klote!'

Vuurwerkverkoper Bart Landsmeer is kort en krachtig over de situatie in zijn stad Tilburg: “Ja, klote.” Hij mag vuurwerk verkopen, maar zijn klanten mogen het niet afsteken, want er is in de stad een afsteekverbod. Niet dat zijn klanten zich daaraan houden, want de gemeente handhaaft toch niet: “Lekker knallen met die hap!”

Tjitske is in tweestrijd. Ze snapt het afsteekverbod wel, maar gunt haar zoon ook z’n jaarlijkse feestje. Dan mengt mevrouw Oomes zich in het gesprek. Zij komt vuurwerk ophalen voor haar zoon, omdat die moet werken. Ze is uitgesproken voorstander: “Dit is een jaarlijks evenement. Dat moeten ze niet afschaffen, eeuwig zonde. Knallen met die pot” lacht ze en ze steekt enthousiast haar duimen in de lucht.

Bij Vuurwerkknaller Tilburg op de Besterdring staat donderdagochtend een bescheiden rij te wachten om hun vuurwerkbestelling op te halen. Moeder Tjitske is met zoon Eppe (15) meegekomen. Ja, ze weten allebei dat je in de stad eigenlijk geen vuurwerk mag afsteken. “Ik heb gezegd: het is jouw ding”, zegt ze tegen haar zoon. “Ik ga alleen mee om het op te halen.”

Even verderop staat vader Michael met zijn zoon Dani (7) en hij denkt er niet zo over: “Dat afsteekverbod, daar doen we niet aan mee. Met Oud en nieuw, om twaalf uur, daar hoort een potje vuurwerk bij hè jongen? Michael wenkt naar Dani. Die knikt ja en vindt het ‘heel leuk’ dat pappa vuurwerk koopt. “Pappa wil lekker effe knallen”, lacht die: “Veiligheidsbrilletje op en een paar potjes afsteken. Hoort erbij voor ons”.

Muziek in de oren voor verkoper Bart Landsmeer. Hij verkoopt sinds zeven jaar vuurwerk in Tilburg en merkt in de verkoopcijfers nauwelijks iets van het afsteekverbod. Maar het steekt hem wel: “We zijn ’t er gewoon niet mee eens. Voor ons is het een broodwinning. We hebben onze investeringen gedaan. Ieder jaar keuringen, inspecties. Alles om het veilig op te slaan in het pand.”

Landsmeer loopt naar achteren. Daar wordt het vuurwerk aangeleverd. Het verdwijnt in de opslagruimte in een bunker: “Hier staat het veilig. Het heeft een sprinklerinstallatie, alles dat nodig is om het veilig te kunnen verkopen.” Landsmeer heeft er flinke extra kosten door. “En als een gemeente dan op zo’n korte termijn met een afsteekverbod komt: ik vind ’t niet kunnen.”