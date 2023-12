Tattooshops in Brabant verdrievoudigd: 'Tatoeage is gewoon geworden'

Tatoeages zijn ongekend populair. In onze provincie is het aantal tattooshops in tien jaar tijd verdrievoudigd. Van 178 naar 568, blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel. Als de stijging doorzet, zijn er over vijf jaar meer tattooshops dan supermarkten in Brabant te vinden.

Precieze cijfers ontbreken, maar geschat wordt dat een derde van de Nederlanders onder de 40 één of meer tattoos heeft.

Nu is het heel normaal om een tatoeage te laten zetten. In de beginjaren was het echter een taboe, weet Frank van Gestel, eigenaar van De Tatooist in Tilburg. "Dat was iets voor criminelen, leden van motorclubs, schippers en militairen. Bij vrouwen zag je überhaupt geen tatoeages. Tot ongeveer tien jaar geleden waren er ook veel beroepen die je, als je getatoeëerd was, niet mocht uitoefenen. Dat ging erg ver. Zelfs achter de kassa of in restaurants werd je niet aangenomen met zichtbare tatoeages."

Inkt en naalden uit Amerika

De Tatooist in Tilburg is in 1984 opgericht door Van Gestel. Het was destijds de eerste officiële tattooshop in Tilburg. "Toen wij ons hier vestigden waren er maar vijftien tattooshops in Nederland. Vijftien jaar lang waren wij de enige in Tilburg, dit kwam met name door de benodigde materialen. Die kon je alleen in Amerika krijgen en zonder hulp van een collega-tatoeëerder was het vrijwel onmogelijk eraan te komen."

Doordat steeds meer beroemdheden en topsporters een tattoo namen, nam de populariteit snel toe. Ook kwamen er door de toegenomen vraag meer leveranciers van materialen. "Hierdoor steeg het aantal artiesten explosief. Velen richten thuis een kamer of garage in als studio. Een vergunning van de GGD hoefde niet. Er waren toen geen regels en geen toezicht van de overheid."

Dat kon zo niet doorgaan. Inmiddels is een vergunning noodzakelijk om tattoo-artiest te worden. "Veel thuis-tatoeëerders kregen onverwacht bezoek van de GGD (en de belastingdienst) en moesten ermee stoppen," weet Van Gestel.

Meer keuze

Dertig jaar geleden kozen klanten uit een beperkt aantal afbeeldingen, die in mappen in de zaak stonden. Met de opkomst van internet veranderde er veel. "Mensen komen binnen met een foto of tekening van een tatoeage op hun telefoon. Er is veel meer afwisseling in wat ze willen. Hierdoor is het vak voor mij als artiest veel interessanter en gevarieerder geworden."

Of er over vijf jaar daadwerkelijk meer tatooshops dan supermarkten zijn, betwijfelt Van Gestel. "De afgelopen jaren zijn door de coronacrisis en de oorlog in Oekraïne -met alle financiële gevolgen- al veel shops gesloten. En omdat er ook steeds meer regels komen, bijvoorbeeld rondom een verplichte opleiding, is het lastiger en duurder om een shop te beginnen. Ik denk dat het aantal zal stabiliseren."

DIT VIND JE OOK INTERESSANT:

Tattoo op je gezicht krijg je niet zomaar: 'Is toch letterlijk een stempel'

Danielle heeft haar neus laten amputeren: 'Nu ben ik intens gelukkig'