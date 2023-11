Tattoo op je gezicht krijg je niet zomaar: 'Is toch letterlijk een stempel'

Danielle uit Breda heeft haar gezicht vol met tattoos laten zetten. Ze is erg tevreden over het resultaat, zo vertelde ze woensdag aan Omroep Brabant. Maar kun je zomaar een tattooshop binnenlopen met zo'n verzoek? We vroegen het drie Brabantse tatoeëerders.

Het verhaal van Danielle is hem hem bekend. “Ja, ik heb het gezien, dat is wel extreem hoor. Onder de zestien jaar zet ik geen tattoos op zichtbare plekken, dat mag ook niet van de wet en dat leg ik ook altijd uit.”

“Je hebt toch letterlijk een stempel. Pas had ik een jonge knul die ‘trust no one’ in zijn nek wilde zetten. Die jongen moet nog aan zijn carrière beginnen. Dan kom je binnen op een sollicitatiegesprek met de boodschap in je nek dat je niemand vertrouwt, dat lijkt me niet zo’n goede binnenkomer", zegt Van de Sande.

Hij vindt zichzelf meer kunstenaar dan tatoeëerder. “Mijn achtergrond verschilt met de meeste tattoo-artists. Ik was eerst grafisch ontwerper en tatoeëer nu veertien jaar op een wijze die daaruit voortvloeit. Ik zet bijvoorbeeld geen logo's van Ajax, PSV of NAC. Ook begin ik niet aan logo’s van motorclubs, het gaat mij om de kunstvorm.”

Andy Davies van Vintage Studio uit Breda zet geen tatoeages in het gezicht. “Dat is voor mij een grens. Ik zit zelf vol tot aan mijn nek. Daar houdt het op voor mij. Bij anderen zal ik ook geen tattoo in het gezicht zetten. Al snap ik best dat sommige mensen het wel mooi vinden.”

Indy van Lieshout (25), shopmanager van Blue Tattoo uit Eindhoven zegt dat de tattoowereld zijn eigen ongeschreven regels kent. “Wij tatoeëren niemand in het gezicht onder de 18 jaar. Ook boven die leeftijd gaan we eerst met de klant in gesprek. Ook als wij het zelf apart of risicovol vinden, leggen we het voor aan de klant dat het misschien niet zo’n goed idee is.”

Het verzoek voor een tattoo in het gezicht komt volgens haar hooguit vier keer per jaar. Maar er zijn meer extremen die ze bij Blue Tattoo niet uitvoeren. “Haatdragende tattoos doen we sowieso niet. Dus geen hakenkruizen of zo.”



Voor tattoo-shops zijn er strakke richtlijnen wat betreft hygiëne. Ook zijn er regels rond het soort tattoos en leeftijdsgrenzen voor klanten. Deze worden gehandhaafd door de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA). Een paar van de belangrijkste regels:

Het is verboden een tatoeage of piercing aan te brengen bij kinderen onder de twaalf jaar. Alleen een piercing in de oorlel, de oorbel, is wel toegestaan.

Jongeren van twaalf tot zestien jaar mogen alleen een tatoeage laten zetten met toestemming van de ouders. Zij moeten ook aanwezig zijn als de tatoeage of piercing wordt gezet.

Bij jongeren van twaalf tot zestien mogen geen tatoeages op het hoofd, hals, polsen of handen worden gezet. Een genitale piercing is ook niet toegestaan. Bij meisjes in die leeftijd is ook een tepelpiercing verboden.

Jongeren van zestien jaar en ouder mogen zelf bepalen of ze een tatoeage of piercing laten zetten.

Op de site Veilig tatoeëren staat een lijst van tattoo-shops met een vergunning. Staat die er niet bij, dan heeft de onderneming geen geldige vergunning

