Joost kocht met zijn familie een bos om zijn vliegreizen te compenseren

Misschien heeft u het weleens gedaan bij het boeken van een vliegreis: een klein beetje extra betalen, om zo je CO2-uitstoot te compenseren? Maar dat kan ook makkelijker. In Budel bijvoorbeeld, daar staat een echt CO2-compensatiebos. Het bos is van de familie Van Beek. Inmiddels hebben ze bijna 2000 bomen geplant zodat ze met een gerust hart kunnen blijven vliegen.

Met kaplaarzen aan loopt Joost van Beek door zijn bos bij Budel. Hij wijst een lindeboom aan. "Die hoort hier van oorsprong thuis, maar komt nog maar weinig in onze bossen voor. Dus hebben we die geplant." Hij loopt al wijzend verder. "Deze boom doet het heel goed. Bij die andere is een tak afgebroken, maar dat is de natuur. Er zit nog een stukje tak aan, dus die boom gaat het wel weer doen." Het idee voor een eigen bos ontstond op een familiedag van de familie van Beek. Joost komt uit een gezin van zestien kinderen, die over de hele wereld zijn uitgewaaid. "Op die familiedag vroeg ik of ze de compensatieknop bij KLM weleens indrukten als ze een vlucht boekten. Het antwoord was nee. Zelf deed ik dat ook niet. Ze zeiden dat ze het niet vertrouwden. KLM plant die bomen in andere landen, ver weg. Het gaat soms om gehuurde grond. Wie kan ons garanderen dat die bomen daar over een paar eeuwen nog staan?"

"Dit bos stond op de nominatie om gekapt te worden"

En als we nu zelf eens bomen gaan planten in een eigen bos?, vroeg Joost. Daar hadden de familieleden wel oren naar, dan wilden ze graag doneren. Er werd een speciale stichting opgericht en bij Budel werd een bos gekocht. "Dit bos stond op de nominatie om gekapt te worden. Dat hebben we dus voorkomen. Al die oude bomen nemen nog CO2 op. En we hebben honderden jonge boompjes geplant." Joost bukt en wijst een andere kleine boom aan. "Hier moet je oppassen dat de reeën de knoppen niet opeten. Veel jonge loten staan ter bescherming in kokers. Kijk, die andere boom is al zo hoog dat de reeën er niet meer bij kunnen. En zie je de knoppen bij deze esdoorn?" Een bosbeheerder plant de bomen en doet het onderhoud. De lege plekken in het eerste bos zijn al grotendeels vol. Dus is een landbouwakker aan de andere kant van de sloot gekocht. Daar is nog plek voor een paar duizend bomen.

"Niet vliegen is geen optie als je hele familie ver weg woont"

Op termijn streeft de familie naar 20 hectare grond. Inmiddels zijn ook vier andere grote families aangehaakt. Dus daar is ruimte voor nodig. Want om CO2 te compenseren moet je per 2000 kilometer vliegen één boom planten. De volgende vlucht van Joost is al geboekt. Het gaat om een ticket naar Australië, ruim een dag vliegen. "Dat worden vijf tot zes bomen die ik moet betalen. Maar dat doe ik met veel plezier als ik weet dat ik in Nederland van dit bos kan genieten. En dit bos blijft altijd staan." Joost geeft toe dat hij indirect zijn schuldgevoel afkoopt. "Maar niet vliegen is geen optie als je hele familie ver weg woont. Je wilt toch je kinderen en kleinkinderen af en toe zien. Vliegen hoort er wat mij betreft gewoon bij, maar wij zorgen dat het duurzaam is."