Michael van Gerwen oppermachtig door naar kwartfinale WK Darts

Michael van Gerwen heeft vrijdagavond met gemak de kwartfinales van het WK darts in Londen bereikt. Hij won met gemak van de als achttiende geplaatste Stephen Bunting. Ook in zijn eerdere twee partijen op het WK wist de Vlijmense darter te imponeren.

Vooraf had Michael van Gerwen nog gezegd dat het hem niet zou uitmaken wie zijn tegenstander werd in de achtste finales. Maar Stephen Bunting gooide in zijn eerdere partijen op het WK hoge gemiddelden. De Brit, die als bijnaam The Bullet heeft, was duidelijk in vorm en had ook nog eens het Engelse publiek vol achter zich staan.

In vorm

Alleen van die vorm van Bunting was vrijdagavond weinig meer over. Van Gerwen walste over zijn tegenstander heen, zoals hij dat al twee keer eerder dit WK deed. De Brit kwam niet in de buurt van de gemiddelden van zijn eerdere partijen. Van Gerwen deed dat wel, met gemiddeld 100.08 en 103.07 in de eerste twee sets.