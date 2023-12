Aantal files met 22 procent toegenomen, dit zijn de grootste knelpunten

Het aantal files in Brabant is afgelopen jaar toegenomen met maar liefst 22 procent. Dat meldt de ANWB. Over heel Nederland nam de filezwaarte ten opzichte van 2022 toe met zeventien procent. De filezwaarte is de lengte van de files vermenigvuldigd met de duur.

Niet alleen tijdens de spitsuren, maar ook overdag stonden er dit jaar veel meer files dan vorig jaar. De filezwaarte tijdens de ochtendspits groeide landelijk met tien procent en tijdens de avondspits met achttien procent. Overdag nam het aantal files afgelopen jaar toe met 23 procent. Uit de cijfers blijkt dat het aanbod files per dag sterk verschilt. Dinsdag en donderdag blijven verreweg de drukste dagen met woon-werkverkeer, terwijl het verkeersaanbod op vrijdagochtend nog verder afnam. Daar staat tegenover dat het aantal files op vrijdag overdag het afgelopen jaar fors groeide. File top tien

Op nummer een in de landelijke file top tien staat - net zoals vorig jaar - de A27 van Utrecht naar Breda. Met name op het stuk tussen Lexmond en Werkendam is vaak druk. Op plaats twee staat de A27 van Breda naar Utrecht, tussen Geertruidenberg en Gorinchem. Op plaats drie staat de A58 van Breda naar Eindhoven, met name het stuk tussen Moergestel en Oirschot. Gevolgd door de A2 van Den Bosch richting Utrecht, tussen knooppunt Empel en Kerkdriel. Dit zijn de grootste Brabantse knelpunten tijdens de ochtendspits: De A27 van Breda naar Utrecht, tussen Geertruidenberg en Gorinchem.

De A2 van Den Bosch naar Utrecht, tussen knooppunt Empel en Waardenburg.

De A58 van Breda naar Eindhoven, tussen Moergestel en Oirschot.

De A2 van Maastricht naar Eindhoven, tussen Budel en de afrit Valkenswaard.

De A16 van Breda naar Rotterdam, tussen knooppunt Zonzeel en Zevenbergschen Hoek. Dit zijn de grootste Brabantse knelpunten tijdens de avondspits: De A27 van Utrecht naar Breda, tussen Lexmond en Werkendam.

De A2 van Den Bosch naar Utrecht, tussen knooppunt Empel en Waardenburg.

De A16 van Rotterdam naar Breda, tussen Dordrecht en knooppunt Klaverpolder. Volgens de voorzitter van VNO-NCW is meer asfalt onvermijdelijk, maar niet iedere weggebruiker is het daarmee eens: