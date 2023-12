Frans Bauer blaast 50 kaarsjes uit: 'Dat voelt best emotioneel'

Het is feest in Fijnaart bij de Bauers! Want Frans mag zaterdag vijftig kaarsjes uitblazen. En dat hij het goed gaat vieren, blijkt wel uit de kolossale opblaasbare Abraham en talloze ballonnen bij de voordeur. Omroep Brabant zocht de jarige thuis op om hem te feliciteren, uiteraard met een flinke taart.

Hij had een stralende lach en een gouden oorkonde met '50' op z'n overhemd geplakt. "Franske is vijftig, en dat voelt best emotioneel", zegt de jarige. "Mijn moeder kwam net binnen en dan moet ik toch even slikken, want ik ben blij dat ze er nog bij is. Het is toch een bijzondere leeftijd. Het doet veel met me."

"Ik ben dankbaar dat ik er mag zijn."

"Ik realiseer me wat ik allemaal heb en ben dankbaar dat ik er mag zijn. Maar ik besef op deze dag ook wie er allemaal niet meer zijn." Het feest begon gisteravond al, vertelt Frans. "Mariska en de kinderen verrasten me met lekkere borrelhapjes en een proost om middernacht. Vanmorgen ben ik ongelofelijk verwend door m'n zoons en schoondochters met cadeaus en een ontbijt, en het hele huis is versierd met ballonnen."

"Een schilderij als herinnering van de dag."

Er komt nog een bijzonder voor Frans cadeau aan. "Op dit moment is er iemand bezig een schilderij te maken als cadeau", vervolgt hij. "Dat wordt een soort herinnering aan de dag." De sympathieke zanger kreeg honderden felicitaties van zijn fans, in de vorm van brieven, mailtjes en berichten via social media. De bloemist rijdt af en aan met prachtige boeketten voor Frans. "Het is echt overweldigend", zegt Frans. "Voor mij kan de dag niet meer stuk, maar ik heb me laten vertellen dat er nog heel wat gaat gebeuren."

"Je voelt er niks van."

Bij de supermarkt in Fijnaart, waar zaterdagmorgen de eerste mensen hun boodschappen doen, weten ze uiteraard dat de beroemdste inwoner van hun dorp jarig is. "Vijftig jaar? Nou, dan ligt-ie nog een heel eind achter op mij", zegt een man die zijn boodschappenkarretje staat uit te laden bij zijn fiets. "Ik ben zelf ook vijftig, je voelt er niks van", zegt een andere dorpeling. "Het is maar net hoe oud je je voelt. Ik hoop dat hij er een onvergetelijke dag van maakt, samen met z'n gezin." "We hebben nog geen gebak gezien, dat hadden we wel verwacht", grapt een andere man. "Jammer genoeg ben ik niet uitgenodigd, maar het zal wel een mooi feestje worden. Het is een goeie vent, iemand zonder kapsones. Als je 'm tegenkomt bij de Chinees of in de sportschool, dan maakt hij gewoon een praatje."

"Frans Bauer? Nooit van gehoord, ik ben van de metal."

Al die hits, prijzen en zelfs een koninklijke onderscheiding. En toch is er een enkeling die de volkszanger niet kent. "Frans Bauer? Nooit van gehoord", zegt een man die de supermarkt binnenloopt. "Ik ben van de metalmuziek."