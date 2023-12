Dozen vuurwerk vliegen over de toonbank: 'We willen zelf blijven knallen'

Iedereen die knallend het nieuwe jaar in wil gaan, slaat deze dagen zijn slag. Oudjaarsdag valt dit jaar op een zondag en dan mag er wettelijk geen vuurwerk worden verkocht. Bij vuurwerkhandel Zena Megastore in Prinsenbeek is het deze zaterdag daarom extra druk en vliegen de dozen 'Golden Storm', 'Extreme Willow' en 'Fountain Paradise' over de toonbank.

Het afsteken is lang niet in elke gemeente toegestaan, maar zelf vuurwerkpijlen de lucht in schieten is voor velen een traditie waar ze geen afscheid van willen nemen. De meeste mensen hebben hun bestelling online geplaatst, zodat ze hun vuurwerk zaterdag in Prinsenbeek kunnen ophalen.

"Ik denk dat we voor duizend euro aan vuurwerk hebben gekocht."

"Dit jaar hebben we extra veel ingeslagen", zegt een jonge klant. "Steeds meer vuurwerk mag niet meer en straks gaan ze het misschien helemaal verbieden, dus we trekken alles uit de kast. Ik denk dat we wel voor duizend euro aan pots hebben gekocht." Hij viert oud en nieuw met dertien vrienden. "En meestal komt de hele straat bij ons kijken, omdat wij het spectaculairste vuurwerk hebben." Hij merkt dat er de afgelopen tijd minder wordt afgestoken in zijn omgeving. "Als je toekijkt, is het natuurlijk ook een stuk goedkoper, maar wij willen echt zelf blijven knallen." Een vader en zoon kijken naar de kleurrijke dozen die in de rekken staan opgesteld. Het zijn allebei liefhebbers, ze slaan ieder jaar een voorraadje in. "We zijn op zoek naar mooi siervuurwerk, van die grote cakeboxen", zegt de vader, terwijl de jongen die enorme knallers gaaf vindt.

"Ik koop ieder jaar, en ieder jaar meer."