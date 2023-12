BBB beleefde in 2023 haar hoogtepunt: 'We gaan links en rechts verbinden'

Dit jaar was eentje voor in de boeken voor de partij BBB. Bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten en de waterschappen werden onverwachts veel zetels binnengesleept. Toch kreeg de partij in Brabant alleen een plek in de coalitie van waterschap Brabantse Delta. We blikken terug op het jaar van de BBB, samen met Peter Stehouwer en Jolanda Nooijen. Beiden zitten namens de partij in het algemeen bestuur van twee Brabantse waterschappen. Stehouwer in de coalitie, Nooijen in de oppositie.

"Ik denk dat je wel kunt zeggen dat 2023 een BBB-jaar was", zegt Jolanda Nooijen uit Veghel stellig. "Ik voel me echt een boer en burger. De verbinding tussen boeren en burgers vind ik verschrikkelijk belangrijk. En een boer is ook gewoon een burger, hè." De akkerbouwer ging eind vorig jaar viral met een video waarin ze haar frustratie uitte over nieuwe regels waardoor akkerbouwgewassen eerder geoogst moeten worden. Nu heeft Nooijen namens de BBB een zetel bij waterschap Aa en Maas. Daar regeert de partij niet mee. Water Natuurlijk is de grootste partij. Nooijen en haar BBB-collega's zitten in de oppositie. Gelukkig ziet de akkerbouwer daar het voordeel wel van in. "In de coalitie moet je altijd rekening houden met de groep. Ik mag nu gewoon zeggen wat ik wil en we kunnen geen domme dingen zeggen. Het kan alleen maar opbouwend zijn. We hebben een puntje aan de horizon staan en weten waar we naartoe willen", zegt Nooijen.

"Het initiatief lag bij ons."

Brabantse Delta is het enige waterschap in onze provincie waar de BBB meeregeert. Peter Stehouwer uit Zevenbergen is een van de mensen die daar een zetel heeft. "Toen wij de grootste partij werden, lag het initiatief bij ons", herinnert hij zich. "We hebben gekeken naar een verkenner en daar gesprekken mee gehad. Uiteindelijk is er een combinatie uitgekomen met andere partijen die niet helemaal voor de hand lag." De BBB regeert daar samen met de VVD, West-Brabant Waterbreed, Water Natuurlijk en Ongebouwd. Het leek een uitdaging om een akkoord te bereiken over het programma, maar dat was volgens Stehouwer zo gedaan. "We zijn bij elkaar gaan zitten en hebben van tevoren gekeken waar blokkades zaten. Dat hadden we binnen vijf minuten besproken. Die blokkades hebben we terzijde gelegd. We hebben gekeken hoe we wél samen door een deur konden. En dat heeft heel goed uitgepakt."

"We gaan links en rechts met elkaar verbinden."