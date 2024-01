Zware criminelen in Vught razen voortaan via veilige route naar rechtbank

Vught is vanaf nu een stukje veiliger geworden. Dinsdagmiddag ging een nieuwe weg open waarover zware criminelen uit de PI Vught komende tien jaar worden vervoerd. Zo’n driehonderd keer per jaar raast een colonne van vijf auto’s van Vught naar bijvoorbeeld de extra beveiligde rechtbank van Amsterdam. Dat vervoer gaat vaak vaak met een snelheid van 100 kilometer per uur door het dorp. Dankzij de nieuwe route kan de colonne voortaan ook via het rustige en overzichtelijke natuurgebied De Gement. Tot volle tevredenheid van de inwoners van Vught.

In de zwaar gepantserde auto’s zitten zwaar beveiligde gevangenen, zoals Holleeder of Ridouan Taghi. Criminelen die er alles aan zullen doen om te ontsnappen. Logisch dat de inwoners van Vught niet op dat verkeer zitten te wachten.

“Alle lof voor de burgemeester”, zegt een inwoner van Vught. “Zo’n goed idee die nieuwe weg. Ze kwamen tot nu met een noodgang door de straat. Ik heb zelfs mijn kinderen aangeleerd, als er iets gebeurt, bijvoorbeeld als iemand Taghi of een ander wil bevrijden, dat ze weg moeten duiken. Als ze langskomen ben ik alert. Mijn man wilde jaren geleden de colonne inhalen. Op dat moment kwam er een donkere auto in volle vaart naast hem rijden tot aan onze oprit. Zo gespannen zijn ze bij de PI.”

Een sneer aan Grapperhaus

De burgemeester van Vught, Roderick van de Mortel, is zelf ook erg blij met de nieuwe weg. Hij probeert al jaren zijn gemeente te beschermen tegen de gevaren die de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) met zich meebrengt. Samen met Franc Weerwind, minister voor Rechtsbescherming, opende hij de nieuwe weg officieel.

Van de Mortel kon het niet laten om in zijn speech nog even een sneer te geven aan de voorganger van Weerwind, Ferd Grapperhaus. Die liet Vught erg lang wachten op maatregelen om het veiliger te maken. “We hebben nog even overwogen om ook de voorganger van deze minister vandaag uit te nodigen, maar we waren bang dat hij Vught niet wist te vinden”, aldus een spottende burgemeester.

Drie miljoen

Het is voor het eerst dat de rijksoverheid zoveel geld steekt in een weg naar een gevangenis. Drie miljoen euro heeft de aanleg gekost, maar het maakt het dorp Vught een stuk veiliger.

De auto’s met criminelen die van de PI in Vught naar rechtbanken in het hele land rijden, scheurden tot dinsdag in colonnes door de gemeente. Als er gestopt moest worden voor een spoorwegovergang, stapten er meteen zes bewakers uit met machinegeweren. Dat met de komst van de nieuwe weg niet helemaal verleden tijd, het zal alleen veel minder vaak gebeuren. De nieuwe route zorgt ervoor dat bij dreigend gevaar er altijd een alternatieve route is.

Behalve de nieuwe weg, zijn er meer maatregelen genomen om het veiliger te maken in Vught. Zo kunnen gevangenen voortaan via een videoverbinding worden gehoord door de rechtbank. Dan hoeven ze de PI niet eens meer uit. En begin volgend jaar is een zittingszaal binnen de gevangenismuren klaar zodat de afhandeling van rechtszaken ook binnen de PI mogelijk is.

