Minder zware criminelen door het dorp: PI Vught krijgt een nieuwe weg

Een colonne van drie tot vijf zwarte auto’s met geblindeerde ramen en blauwe zwaailichten op het dak die door de straten van Vught racen, soms begeleid door een helikopter. Zo worden zware criminelen vanuit de Penitentiaire Inrichting in Vught nu vervoerd langs speeltuintjes, scholen en sportparken. Maar dat gaat veranderen: in januari opent een nieuwe weg, waardoor gevangenen niet meer dwars door het dorp hoeven.

De nieuwe weg opent op 9 januari, aan de andere kant van de gevangenis. Omdat de route door een beschermd natuurgebied loopt, ligt de weg er in principe maximaal 10 jaar. “De weg is bedoeld voor gedetineerden die worden vervoerd door het Bijzonder Ondersteuningsteam (BOT), dat wordt ingezet als er sprake is van een mogelijke dreiging. Bijvoorbeeld een poging tot bevrijding of liquidatie”, zegt projectdirecteur van Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), Arie van Vliet.

“Er stappen soms wel zes gewapende mannen uit een busje.”

Zo’n transport mag vanwege die mogelijke dreiging niet stoppen onderweg, maar soms kan dat niet anders. Bijvoorbeeld bij een dichte spoorwegovergang. Dat zorgt mede door de verharding van de criminaliteit, steeds vaker voor gevaarlijke situaties in Vught. “Als zo’n busje stopt, stappen er soms wel zes gewapende mannen uit. Het komt regelmatig voor dat ouders hun kinderen naar school brengen en zoiets meemaken”, zegt burgemeester Roderick van de Mortel. “Maar ook het hard rijden door het dorp is gevaarlijk. De nieuwe tijdelijk weg is echt nodig om de maatschappelijke veiligheid van Vught te verbeteren.” Bij Nationaal Monument Kamp Vught, dat grenst aan de PI, zorgen de transporten met zware criminelen voor irritatie en frustratie bij bezoekers en medewerkers. “Tijdens een BOT-transport is er geen verkeer mogelijk over de Lunettenlaan. Mensen mogen Kamp Vught niet verlaten of moeten in hun auto blijven zitten tot het voertuig voorbijgereden is”, vertelt directeur Jeroen van den Eijnde. Met de komst van de nieuwe weg is dat zo goed als voorbij.

“Ze beslissen op de dag van het vervoer pas welke route ze nemen.”