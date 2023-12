Brand in Boxtel onder controle: 'Geen schadelijke stoffen vrijgekomen'

De grote brand bij het voormalige terrein van BASF aan de Hemelrijk in Boxtel is onder controle. De brand werd oudjaarsavond even na negen uur onder een overkapping ontdekt. De hulpdiensten rukten direct massaal uit om het vuur te bestrijden. Rond 11 uur was de brand onder controle. Volgens de gemeente zijn er voor zover nu bekend geen schadelijke stoffen vrij gekomen.

Onder de overkapping lagen veel kunststoffen opgeslagen. Daardoor kwam er veel rook vrij. Omdat er eerder gewerkt werd met chemische stoffen, werd groot alarm geslagen. BASF maakte en handelde vroeger op die locatie in grondstoffen. Twee jaar geleden werd het terrein verkocht aan een particuliere belegger. NL-Alert verstuurd

De Veiligheidsregio waarschuwde omwonenden direct om ramen en deuren te sluiten vanwege de rook. Rond 21.45 uur werd ook een NL Alert verstuurd naar mensen in de omgeving. Daarin werd ook gewaarschuwd om ventilatiesystemen uit te schakelen. "De vlammen waren redelijk snel onder controle", meldt onze 112-correspondent. Over de oorzaak is officieel nog niks bekend. "Er zijn in de omgeving wel allerlei vuurwerkresten gevonden." Korpsen uit de hele regio

De hulpdiensten sloegen direct groot alarm. Korpsen uit de hele omgeving werden opgeroepen. Onder andere vanuit Vught, Boxtel, Liempde, Den Bosch, Best, Vlijmen en Eindhoven werden brandweermensen opgetrommeld. Ook werden meetploegen ingezet. De brandweer is oudjaarsavond nog druk met nablussen.

Foto: Bart Meesters/SQ Vision