Geen vuurwerkshows in Tilburg: 'Konden het risico met deze wind niet nemen'

Het slechte weer zorgt ervoor dat de vuurwerkshows in Tilburg wéér niet doorgaan met oud en nieuw. Weerexperts voorspellen windvlagen met een snelheid 57 tot 65 kilometer per uur. "Dat is twee keer zo hard als toegestaan bij dit soort shows", legt een woordvoerster van de gemeente uit.

Er stonden in totaal vier vuurwerkshows gepland in Tilburg deze avond en nacht. Om zeven uur moesten de kindershows beginnen bij de Piushaven en in het Reeshofpark. Die werden zo'n drie uur van tevoren vanwege de harde wind afgelast. Hetzelfde gebeurde met de grote vuurwerkshows die om middernacht gepland stonden op dezelfde locaties.

"Er gebeurt nu niks op beide locaties en willen niet dat mensen voor niets komen."

Opvallend is dat de grote vuurwerkshows in bijvoorbeeld Amsterdam, Rotterdam en ook Eindhoven gewoon door lijken te gaan. "De vuurwerkshows zijn in die andere plaatsen een onderdeel van een groter evenement met ook optredens en lichtshows. In Tilburg hebben we dat niet en dan zouden mensen nu voor niets onderweg naar de Piushaven en het Reeshofpark zijn", legt een gemeentewoordvoerster uit. De harde wind is spelbreker in Tilburg. "Het is echt pech. Volgens onze weerexperts trekt er een band met regen en windstoten over Nederland en die gaat niet over Rotterdam en Amsterdam, maar wel over Tilburg. De windstoten zijn dusdanig hard, dat we het risico niet konden nemen."

"De windstoten zijn twee keer zo hard als de wettelijke norm."

Volgens de gemeente worden er windvlagen verwacht tot 65 kilometer per uur. "Dat is het dubbele van de wettelijke norm." Het is de vierde keer in een paar jaar tijd dat vuurwerkshows in Tilburg niet doorgaan. Dit jaar zou er ook een show zijn tijdens de Tilburgse Kermis. Ook daar gooide het weer roet in het eten. Vorig jaar was dat ook het geval in de nacht van oud op nieuw en het jaar daarvoor, in 2021, waren er geen shows vanwege corona.

"Er hoefde weinig afgebroken te worden omdat we vroeg het besluit hebben genomen."