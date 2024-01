Drukke nieuwjaarsnacht in ziekenhuizen, maar niet alleen door feestvierders

De ziekenhuizen in Brabant hebben een drukke nieuwjaarsnacht achter de rug. In ziekenhuizen verspreid over de provincie kwamen 36 vuurwerkslachtoffers binnen. Zes waren er onder de achttien jaar. Ook overmatig alcoholgebruik leidde tot problemen: 71 mensen dronken zo veel, dat ze in het ziekenhuis geholpen moesten worden.

Op de Spoedeisende Hulppost (SEH) van het Amphia in Breda kwamen twintig mensen terecht, van wie acht met vuurwerkletsel. Het gros raakte gewon aan gezicht en ogen. Twaalf mensen moesten worden geholpen, omdat ze te veel aan Bacchus hadden geofferd. Drie van hen waren jonger dan 25; drie anderen waren ouder dan 50. Ze waren er niet heel slecht aan toe.

Op de SEH van het Máxima Medisch Centrum (MMC) in Veldhoven kwamen tijdens de jaarwisseling twee vuurwerkslachtoffers van 15 en 16 binnen. Bij de SEH van het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch moesten drie jongeren van onder de achttien geholpen worden na een ongeluk met vuurwerk. In Ziekenhuis Bernhoven in Uden werd één slachtoffer jonger dan achttien geholpen aan oogletsel. Dit gebeurde bij het afsteken van vuurwerk. In een aantal gevallen was er ook drank in het spel. In alle gevallen is niet bekend hoe ernstig de verwondingen waren.

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis sprak van een stijging van het aantal vuurwerkslachtoffers. Deze oud en nieuw ging het om negen personen, van wie er vier gewond raakten aan een oog. De meest slachtoffers liepen brandwonden op.

In vergelijking met een jaar geleden kreeg het ziekenhuis te maken met een verdubbeling van het aantal mensen die teveel hadden gedronken. Veertien in totaal, van wie er drie jonger zijn dan achttien.

'Drukke nacht'

De SEH van Ziekenhuis Bernhoven sprak van een drukke nacht. De medewerkers hadden de handen vol aan acht slachtoffers, van 17 tot 38 jaar. In drie gevallen ging het om mensen die bij het afsteken van vuurwerk verwondingen hadden opgelopen aan gezicht, hand of oog. Vier anderen liepen letsel op, dat volgens een woordvoerder van het ziekenhuis in de meeste gevallen in verband kan worden gebracht met alcoholmisbruik. Eén achtste slachtoffer, van negentien, werd mishandeld en raakte gewond aan het gezicht.

De SEH-medewerkers van Bravis hebben een drukke nacht achter de rug, al bleven zeer ernstige incidenten uit. De meeste patiënten moesten worden behandeld voor overmatig alcoholgebruik.

De SEH in Bergen op Zoom ontving zestien mensen. Elf hiervan, onder wie twee minderjarigen, hadden klachten door overmatig gebruik van alcohol. Twee personen hadden licht oogletsel opgelopen bij het afsteken van vuurwerk. De overige drie hadden andere verwondingen. De SEH van de Bravis-vestiging in Roosendaal verzorgde één patiënt met oogletsel door vuurwerk.

Bij het Maxima Medisch Centrum in Veldhoven was sprake van een 'gebruikelijke drukte'. Naast de vuurwerkslachtoffers van vijftien en zestien jaar, werd één iemand behandeld voor alcoholvergiftiging. Na middernacht meldden zich nog eens negen mensen op de spoedafdeling, van wie de meesten (vijf) te diep in het glaasje hadden gekeken.

Eén patiënt veroorzaakte veel onrust, omdat hij zich volgens een woordvoerder had bezondigd aan overmatig drugsgebruik.

'Gelukkig geen agressie'

Op de SEH-post van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven was er ‘gelukkig geen agressie’, zo meldt een woordvoerder. Hij voegde eraan toe dat het er net zo druk was als op een gemiddelde uitgaansnacht, zij het dat er nu drie vuurwerkslachtoffers moesten worden geholpen. Twee van hen waren gewond geraakt aan hun hand, één aan een oog.

Het Anna Ziekenhuis in Geldrop heeft een vrij rustige nacht achter de rug. Hier hoefde niemand geholpen te worden met vuurwerkletsel, wel was er aandacht nodig voor twee personen die teveel alcohol gedronken hadden.