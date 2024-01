Autokerkhof op nieuwjaarsdag in Veen, weer veel auto's in vlammen op

Foto: Bart Meesters/SQ Vision. Foto: Bart Meesters/SQ Vision. Foto: Bart Meesters/SQ Vision. Foto: Bart Meesters/SQ Vision. Foto: Bart Meesters/SQ Vision. Volgende 1/5 Foto: Bart Meesters/SQ Vision.

Elf auto's zijn in vlammen opgegaan in Veen, in de nieuwjaarsnacht. Dat gebeurde opnieuw op de beruchte kruising van de Witboomstraat en de Van der Loostraat.

Dat kruispunt staat bekend om het grote aantal autobranden rond de jaarwisseling. Ook dit jaar was het dus weer raak. Terwijl het in de dagen en weken in aanloop naar oudjaar juist opvallend rustig bleef, volgens een buurtbewoner. 'Slechts' een auto en een stapel autobanden gingen in vlammen op. Maar tijdens de jaarwisseling was het dit jaar veel heftiger dan andere jaren, volgens de buurtbewoner. Elf sloopauto's werden in totaal in de as gelegd. De volgende ochtend is de ravage dan ook groot. Het levert heftige beelden op:

Volgens een 112-correspondent stonden er honderden mensen op het kruispunt naar de vlammenzee te kijken. Het is een jaarlijkse traditie die terug te voeren is tot de jaren 90 van de vorige eeuw. Het lukt de gemeente en politie maar niet om het de kop in te drukken. Bij de vorige jaarwisseling had een aantal mensen een gebiedsverbod gekregen. Dat was er dit jaar niet.

