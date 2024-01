ASML door Nederland op vingers getikt 'onder druk van Amerikaanse overheid'

Chipmachinefabrikant ASML in Veldhoven zegt dat de Amerikaanse overheid de Nederlandse overheid onder druk heeft gezet om het bedrijf op de vingers te tikken. Dat schrijft het bedrijf in een persbericht. ASML heeft in het laatste kwartaal van vorig jaar nog extra veel DUV-machines naar China geëxporteerd omdat dat toen nog mocht. Toch werd het daarvoor berispt door de VS én door Nederland.

Het bedrijf zegt dat het in gesprekken met de Amerikaanse overheid meer duidelijkheid heeft gevraagd en gekregen.

Het gaat om zogeheten DUV-chipmachines waarmee chips worden gemaakt voor veel alledaagse apparaten zoals auto's, wasmachines en beveiligingscamera's. De machines kosten zo'n 80 tot 90 miljoen euro per stuk.

'Enkele klanten'

De Nederlandse overheid heeft de export van deze chipmachines naar China vanaf dit jaar verboden. Dit gebeurde onder druk van de VS die wil voorkomen dat China belangrijke technologie zoals die van ASML in handen krijgt. ASML zegt volledig te houden aan alle wetten en regels in de landen waar het actief is.

Volgens ASML zijn hierdoor 'enkele klanten in China' geraakt, maar heeft het uitvoerverbod geen invloed op de winst van het concern uit Veldhoven. De nieuwe regels zouden pas dit jaar ingaan, dus is het opvallend dat het bedrijf al eerder op de vingers is getikt.

Gewilde kennis

Er gold al een verbod op de meest geavanceerde chipmachine, de EUV. Die brengt met extreem ultraviolet licht (EUV) structuren op chips aan. De chips werken daardoor sneller. Deze machines zijn nog duurder en kosten circa 150 miljoen per stuk.

De VS willen met het exportverbod van chipmachines de Chinese technologische vooruitgang tegenhouden en voorkomen dat China een geavanceerde zelfstandige chipindustrie ontwikkelt. De ASML-kennis is gewild in China. Een Chinese oud-medewerker die in 2022 bedrijfsgeheimen van ASML meenam, werkte daarna enige tijd bij de Chinese techgigant Huawei, zo bleek vorig jaar.

